बच्चे को 6 महीने से पहले पानी पिलाने से क्या होता है? पीडियाट्रिशियन ने जारी की चेतावनी, जानें कितने महीने के बच्चे को पानी देना शुरू कर सकते हैं

Parenting Tips: डॉक्टर ने बताया है कि बच्चे को 6 महीने से पहले पानी पिलाने से क्या होता है और पानी देने की सही उम्र क्या है. आइए जानते हैं इस बारे में-

कितने महीने के बच्चे को पानी देना शुरू कर सकते हैं?

Parenting Tips: नवजात शिशु की देखभाल में जरा सी भी लापरवाही हानिकारक हो सकती है. ऐसे में बच्चे से जुड़ी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है. कई बार जाने-अनजाने में माता-पिता कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिससे बच्चे को नुकसान झेलने पड़ते हैं. ऐसी ही एक गलती है 6 महीने से पहले बच्चे को पानी पिलाना. बहुत से माता-पिता सोचते हैं कि गर्मी है या बच्चा रो रहा है, तो उसे थोड़ा पानी पिला देना चाहिए. लेकिन यह आदत बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. इसी बात को लेकर पीडियाट्रिशियन अनुराधा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि बच्चे को 6 महीने से पहले पानी पिलाने से क्या होता है और पानी देने की सही उम्र क्या है. आइए जानते हैं इस बारे में- 

क्यों नहीं देना चाहिए पानी?

दूध ही पूरा हाइड्रेशन देता है

डॉक्टर बताती हैं, जन्म से लेकर 6 महीने तक मां का दूध या फॉर्मूला मिल्क ही बच्चे के लिए पर्याप्त है. ये दोनों ही बच्चे के शरीर को पानी, पोषक तत्व और एनर्जी सब कुछ प्रदान करते हैं. ऐसे में अलग से पानी की कोई जरूरत नहीं होती है.

पानी पेट भर देता है

डॉक्टर अनुराधा बताती हैं कि शिशु का पेट बहुत छोटा होता है. अगर उन्हें पानी दे दिया जाए, तो उनका पेट भर जाता है और वे दूध कम पीते हैं. इससे जरूरी पोषण की कमी हो सकती है और बच्चे का विकास प्रभावित हो सकता है.

सोडियम का स्तर गिर सकता है

ज्यादा पानी से बच्चे के खून में सोडियम कम हो सकता है, जिसे वॉटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं. यह स्थिति बेहद खतरनाक है. इससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद ज्यादा आती है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, साथ ही गंभीर मामलों में दौरे (seizures) भी आ सकते हैं. 

इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है

छोटे बच्चों का पाचन तंत्र और इम्युनिटी अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती. इसलिए बाहर का पानी अगर उबला हुआ भी हो, तो भी उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है. इससे दस्त, उल्टी और पेट में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.

अगर बच्चा प्यासा लगे तो क्या करें?

डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को प्यास लगे या मौसम गर्म हो, तब भी पानी नहीं देना चाहिए. इसके बजाय बच्चे को थोड़ी-थोड़ी देर में दूध पिलाएं. 

कब से पानी देना शुरू कर सकते हैं?

जब बच्चा 6 महीने का हो जाए और सॉलिड फूड शुरू हों, तब बहुत कम मात्रा में पानी दिया जा सकता है. लेकिन यह शुरुआत भी हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही करनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

