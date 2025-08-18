खाली पेट दालचीनी में शहद मिलाकर खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए जबरदस्त फायदे, एक नहीं दूर होंगी कई दिक्कत

Honey and Cinnamon: कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से की जाए, तो आप पूरा दिन खुद को एक्टिव और स्वस्थ महसूस करते हैं. खासकर आयुर्वेद में सुबह के लिए कई ऐसे घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इन्हीं में से एक है शहद और दालचीनी का सेवन. दोनों ही चीजें अपने-अपने गुणों की वजह से मशहूर हैं. वहीं, जब इन्हें मिलाकर खाया जाता है तो इनके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. इसी कड़ी में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने सुबह खाली पेट शहद और दालचीनी खाने के कुछ जबरदस्त फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, अगर 1–2 ग्राम दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर गुनगुने पानी के साथ रोज खाली पेट लिया जाए, तो यह वजन घटाने में सहायक हो सकता है. दालचीनी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और शहद शरीर को एनर्जी देता है. इन दोनों का मेल फैट बर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ाता है. बेहतर नतीजों के लिए इसे दिन में दो बार भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह हमेशा खाने से पहले ही खाएं.

शहद और दालचीनी दोनों ही शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने और खून को साफ करने का काम करते हैं. इसका असर चेहरे पर भी साफ नजर आता है. डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं, खाली पेट दालचीनी पाउडर में शहद मिलाकर खाने से स्किन ज्यादा ग्लोइंग, साफ और निखरी हुई दिखती है. इसके अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन इंफेक्शन और पिंपल्स को भी कम कर सकते हैं.

इन सब से अलग आज की समय में हाई कॉलेस्ट्रॉल आम समस्या है, जो आगे चलकर दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है. दालचीनी और शहद का सेवन ब्लड में खराब कॉलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कॉलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है. इससे दिल स्वस्थ रहता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

ऐसे में आप भी इस छोटी सी आदत को अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं. हालांकि, एक सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



