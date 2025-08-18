Coffee और सिगरेट पीकर पीले पड़ चुके हैं दांत? डॉक्टर ने बताया इन 3 तरीकों से सफेद हो जाएंगे Yellow Teeth, दूर से नजर आएगी स्माइल

Teeth Whitening: हर कोई चाहता है कि उनकी स्माइल हमेशा चमकदार और कॉन्फिडेंट लगे. हालांकि, आज के समय में लोग चाय-कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, वहीं कुछ लोगों को स्मोकिंग की लत होती है. इसके चलते उनके दांत समय के साथ पीले पड़ जाते हैं, जिससे स्माइल भी फीकी लगने लगती है. इसके अलावा पीले दांत आपकी पर्सनैलिटी पर भी असर डालते हैं. ऐसे में यहां हम आपको पीले पड़ चुके दांत को एक बार फिर सफेद और चमकदार बनाने के कुछ बेहद आसान तरीके बता रहे हैं. ये खास तरीके अमेरिकी डॉक्टर अनिल राजानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर ने तीन आसान तरीके बताए हैं, जिनसे दांतों की चमक वापस लाई जा सकती है. इसके लिए-

डॉक्टर राजानी के अनुसार, कॉफी और चाय जैसी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा एसिडिक होती हैं. ये दांतों पर जल्दी दाग छोड़ देती हैं. यही वजह है कि कई लोग स्ट्रॉ से कॉफी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन इससे भी दांत पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहते. इससे अलग कॉफी पीने के साथ पानी जरूर पिएं. इससे दांतों पर दाग नहीं लगता है. अगर आप एक कप कॉफी पी रहे हैं, तो इसके बाद कम से कम दो कप पानी पिएं. इससे आपके दांतो पर पीलापन नहीं चढ़ेगा. साथ ही शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी.

डॉक्टर बताते हैं, सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है. फ्लॉसिंग से दांतों के बीच जमा प्लाक निकलता है. यही प्लाक दांतों को ज्यादा तेजी से दागदार बनाता है. अगर आप रोजाना फ्लॉस करेंगे तो दांतों के किनारों पर जमा पीलापन दूर हो जाएगा और स्माइल और भी क्लीन दिखेगी.

इन सब से अलग डॉक्टर राजानी कहते हैं, घर पर देखभाल जरूरी है, लेकिन हर 6 महीने में प्रोफेशनल क्लीनिंग भी जरूरी है. डेंटिस्ट दांतों पर जमा प्लाक और टार्टर को आसानी से हटा देते हैं, जिससे दांत प्राकृतिक रूप से ज्यादा सफेद नजर आते हैं. इसके अलावा चाहें तो प्रोफेशनल व्हाइटनिंग भी करवा सकते हैं.

कई लोग सोचते हैं कि कॉफी पीने के बाद तुरंत ब्रश करना सही है. लेकिन यह गलत है. कॉफी का एसिड दांतों की एनामेल को थोड़ी देर के लिए नरम कर देता है. ऐसे में तुरंत ब्रश करने से एनामेल घिस सकती है और दांत और भी ज्यादा दाग पकड़ सकते हैं. इसके अलावा घरेलू नुस्खे जैसे स्ट्रॉबेरी या बेकिंग सोडा से ज्यादा असर नहीं दिखता है. ऐसे में सही आदत अपनाना जरूरी है. इसके लिए पानी ज्यादा पिएं, रोजाना फ्लॉस करें और समय-समय पर डेंटिस्ट से क्लीनिंग करवाएं. इन तीन स्टेप्स को अपनाकर आपकी स्माइल और भी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट दिखेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



