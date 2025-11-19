विज्ञापन

जल्दी खाना खाने से क्या होता है? एक्टर नागार्जुन भी इस रूटीन को करते हैं फॉलो, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जानिए फायदे और नुकसान

Best Dinner Timing: तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन 66 साल की उम्र में भी फिट और एक्टिव रहते हैं. एक्टर ने अक्सर अपने फिट शरीर और माइंड के पीछे का राज जल्दी डिनर करने को बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
जल्दी खाना खाने से क्या होता है? एक्टर नागार्जुन भी इस रूटीन को करते हैं फॉलो, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जानिए फायदे और नुकसान
जल्दी खाना खाने से क्या होता है?
Freepik

Timing Of Dinner: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं. ऐसे में खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हमारी हेल्थ का असर खासतौर पर इस बात पर पड़ता है कि हम कब खाना खाते है और कब नहीं. तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन 66 साल की उम्र में भी फिट और एक्टिव रहते हैं. एक्टर ने अक्सर अपने फिट शरीर और माइंड के पीछे का राज जल्दी डिनर करने को बताया है.

प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. पल मणिक्कम ने कहा है कि नागार्जुन का डिनर समय ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है. डॉ पल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब नागार्जुन भी जल्दी डिनर करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह आपका पेट, नींद और एनर्जी सभी के लिए फायदेमंद है.

यह भी पढ़ें:- Quinoa Side Effects: क्या क्विनोआ खाने से कब्ज हो सकती है? पेट की गैस से कैसे पाएं छुटकारा, पोषण विशेषज्ञ से जानिए

जल्दी डिनर करने के फायदे

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. पल मणिक्कम के मुताबिक, जल्दी डिनर करने से हमारे शरीर की पाचन प्रणाली को आराम मिलता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं ठीक से काम करती हैं. उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाओं में एक स्लीपिंग पैटर्न होता है और इसी तरह हमारे पाचन तंत्र की सभी कोशिकाएं रात में आराम करती हैं, खासकर सूर्यास्त के बाद. जल्दी डिनर करने से हमारे शरीर में ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल कम होता है, जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वजन बढ़ने की संभावना कम होती है. एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग जल्दी डिनर करते हैं, उनमें नींद की गुणवत्ता, पेट की सेहत और वजन बढ़ने की संभावना कम होती है.

जल्दी-जल्दी खाना खाने से क्या होता है?

खाना हमेशा आराम से खाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग फटा-फटा खाना खाते हैं, जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. जल्दी-जल्दी खाना खाने से पाचन संबंधी समस्याएं, मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है. इससे एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, और अपच भी हो सकता है. ऐसे में खाना खाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

नागार्जुन का डिनर रूटीन

एक्टर नागार्जुन ने बताया है कि वह अपने डिनर को 7 बजे तक खत्म कर लेते हैं, जिसमें सलाद, चावल और चिकन या मछली शामिल होते हैं. डॉ पल ने कहा, "नागार्जुन का डिनर रूटीन एक उदाहरण है कि कैसे जल्दी डिनर करने से हमारे शरीर को फायदा हो सकता है. अगर, आप भी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो नागार्जुन की तरह ही डिनर रूटीन फॉलो कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nagarjuna, Nagarjuna Akhil, Dinner, Dinner Time, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com