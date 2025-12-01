लगातार 15 दिनों तक सब्जियों का जूस पीने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सर्दियों में किस सब्जी का जूस पीना चाहिए

What happens if I drink vegetable juice every day: हेल्दी रहने के लिए अच्छा खानपान बेहद जरूरी होता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. पोषण से भरी इन्हीं चीजों में से एक है सब्जियों का जूस. न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर रोज सब्जियों का जूस पीने के फायदे बताए हैं. पोषण विशेषज्ञ कहती हैं, नियमित तौर पर वेजिटेबल जूस पीने से आपको 15 दिनों में ही अपने शरीर में कई अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे खासकर ठंड के मौसम में किन सब्जियों का जूस पीना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

15 दिन सब्जियों का जूस पीने से क्या होगा?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, सब्जियों में पॉलिफेनॉल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर आंतों की हेल्थ बेहतर करते हैं. जब गट हेल्थ अच्छी रहती है, तो कब्ज, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. ऐसे में अगर आप पाचन संबंधी दिक्कतों से परेशान रहते हैं, तो सब्जियों के जूस का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

सब्जी का जूस फाइबर से भरपूर होता है. यह शुगर को धीरे-धीरे शरीर में रिलीज होने देता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता. खासकर डायबिटीज और PCOS वाले लोगों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है. फाइबर की वजह से शरीर इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसेटिव होता है, जिससे शुगर लेवल बैलेंस रखने में मदद मिलती है.

सब्जियों का जूस विटामिन, मिनरल और खासतौर पर विटामिन C का अच्छा स्रोत है. यह न सिर्फ त्वचा को अंदर से पोषण देता है बल्कि स्किन में इंफ्लेमेशन को कम करने में भी असर दिखाता है. अगर आपकी एक्ने-प्रोन स्किन है यानी चेहरे पर बार-बार एक्ने होते हैं, तो सब्जियों का जूस पीना आपके लिए और अधिक फायदेमंद हो सकता है. दीपशिखा जैन बताती हैं, ये गट हेल्थ को अच्छा रखता है, जब गट हेल्दी होता है तो स्किन अपने आप बेहतर दिखने लगती है और एक्ने-पिपंल कम होते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है. ऐसे में अगर आपकी आंतें फाइबर सेंसिटिव हैं तो शुरुआत कम मात्रा से करें यानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सब्जियों का जूस पीना शुरू करें, आप समय के साथ थोड़ा-थोड़ा कर इस मात्रा को बढ़ा सकते हैं.

टमाटर, गाजर, चुकंदर, खीरा या शिमला मिर्च में से आप कोई भी 2 सब्जियां चुन सकते हैं.

इनमें सेलरी, पुदीना या करी पत्ता में से कोई भी एक एक ग्रीन सोर्स मिलाएं.

विटामिन C के लिए नींबू या आंवला में से किसी एक को चुनें.

आखिर में सभी चीजों को ग्राइंड कर जूस बना लें.

आप इस जूस को छानकर पी सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, अगर आप 15 दिन तक रोज एक गिलास सब्जियों का जूस अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे आपका पाचन बेहतर हो सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा, साथ ही आप पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे. ऐसे में आप भी इस जूस को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.