नींद ठीक से नहीं आती तो खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें, रात को बिस्तर पर लेटते ही सोने लगेंगे आप

Bedtime Food to help you sleep: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है. कई लोग बिस्तर पर देर तक करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती. इससे फिर वे अगले दिन खुद को थका हुआ या कमजोर महसूस करते हैं. लंबे समय तक ठीक से न सो पाने पर व्यक्ति खुद को बीमार भी महसूस करने लगता है. अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिनका सेवन नेचुरल तरीके से नींद न आने की समस्या को ठीक कर सकता है. डॉक्टर सोलंकी बताती हैं कि साइंस में भी इन 5 चीजों को नींद के लिए अच्छा माना गया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सुबह उठने में आलस आता है? Doctor Hansa Yogendra ने बताया बस कर लें ये 2 काम, तुरंत बढ़ जाएगी शरीर में एनर्जी

अश्वगंधा

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अश्वगंधा का. डॉक्टर बताती हैं, अश्वगंधा में एडेप्टोजेन नामक तत्व होता है जो स्ट्रेस हॉर्मोन कार्टिसोल को कम करता है. जब दिमाग शांत रहता है और तनाव घटता है, तो नींद अपने आप आने लगती है. सोने से पहले गुनगुने दूध में थोड़ा अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पीना फायदेमंद होता है.

केसर सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि नींद के लिए भी बेहतरीन है. इसमें मौजूद तत्व सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे मूड हॉर्मोन को बैलेंस करते हैं. इससे मन शांत होता है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है. आप रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 2-3 धागे केसर के डालकर पी सकते हैं.

खसखस में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है. यह मसल्स को रिलैक्स करता है और दिमाग को शांत रखता है. जब शरीर और मन दोनों रिलैक्स रहते हैं, तो नींद गहरी और सुकूनभरी आती है. इसके लिए आप रात के खाने के बाद एक चम्मच भुनी हुई खसखस ले सकते हैं.

जायफल में मौजूद तत्व सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं, जो दिमाग को शांत करके नींद लाने में मदद करता है. बस एक चुटकी जायफल गुनगुने दूध में मिलाकर सोने से पहले पी लें.

कैमोमाइल टी एक प्राकृतिक हर्बल ड्रिंक है जो भी दिमाग को रिलैक्स करती है. यह तनाव और चिंता को कम करती है, जिससे नींद आसानी से आने लगती है. सोने से आधा घंटा पहले एक कप कैमोमाइल टी पीना बहुत फायदेमंद रहता है.

ऐसे में अगर आपको नींद न आने की समस्या है, तो दवाइयों पर निर्भर होने से पहले अपनी डाइट में ये 5 चीजें शामिल करें. ये नेचुरल तरीके नींद से जुड़ी समस्या में कमाल का असर दिखा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

