सुबह उठने में आलस आता है? Doctor Hansa Yogendra ने बताया बस कर लें ये 2 काम, तुरंत बढ़ जाएगी शरीर में एनर्जी और फुर्ती

Quick Ways to Banish Morning Fatigue: सुबह-सुबह उठना बहुत लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है. नींद खुलने के बाद भी शरीर थका-थका महसूस करता है और दिमाग काम करने के मूड में नहीं होता, साथ ही ब्रेन फोग जैसी स्थिति बढ़ जाती है. अगर आपके साथ भी अक्सर यही समस्या रहती है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको दो बेहद आसान ट्रिक्स बता रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप सुबह सुबह की सुस्ती और थकान को मिनटों में दूर कर सकते हैं. ये खास ट्रिक मशहूर योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

किस विटामिन की कमी से बाल नहीं बढ़ते हैं? एक ही जगह रुक गई है Hair Growth तो आज ही करा लें टेस्ट

कैसे दूर करें सुबह की सुस्ती?

डॉक्टर हंसा योगेंद्र बताती हैं कि सुबह खाली पेट एक ग्लास चिया-लेमन डिटॉक्स ड्रिंक पीना बहुत फायदेमंद होता है. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और एक चम्मच चिया सीड्स डाल दें. इसे 10 मिनट तक रहने दें ताकि बीज फूल जाएं. फिर इसे धीरे-धीरे पिएं.

इस ड्रिंक में एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं और तुरंत एनर्जी देते हैं. यह पाचन को सुधारता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और पूरे दिन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है.

ड्रिंक पीने के बाद कुछ मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें. यह एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार योगिक श्वास तकनीक है. इसमें एक नासिका से सांस अंदर लेते हैं और दूसरी से बाहर छोड़ते हैं. यह प्रक्रिया दोनों नासिकाओं से बारी-बारी की जाती है.

योग गुरु बताती हैं, अनुलोम विलोम करने से दिमाग शांत और संतुलित होता है. इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे दिमाग की थकान और सुस्ती तुरंत कम होती है. यह फोकस, मेमोरी और मूड को भी बेहतर बनाता है. साथ ही, स्ट्रेस और एंग्जायटी को भी घटाता है.

इस तरह अगर आप रोज सुबह ये दो काम कर लें, तो आपका दिन एनर्जी और फुर्ती से भरा रहेगा. यह न केवल शरीर को सक्रिय बनाता है बल्कि मानसिक स्पष्टता और शांति भी देता है. ऐसे में अगर सुबह उठते ही आपको सुस्ती या थकान महसूस होती है, तो इस आसान 2 स्टेप रूटीन को अपनाएं. इससे आपका दिमाग तेज चलेगा, शरीर हल्का लगेगा और दिन की शुरुआत जोश और पॉजिटिविटी के साथ होगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



