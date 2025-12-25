चावल भिगोने से क्या होता है? पानी में भिगोकर ज्यादा देर तक चावल रखने से क्या होता है, जानिए

Soaking Rice: भारतीय खाने में चावल मुख्य आहार है. कई लोगों का चावल के बिना पेट तक नहीं भरता है. हमारे आहार में चावल का बहुत महत्व है, डोसे से लेकर रात के खाने तक चावल जरूरी हो गया है. हालांकि, आज के समय में लोग जल्दी में ज्यादा रहते है और चावल को सही तरह से पकाते नहीं है, जिससे चावल के फायदे की जगह शरीर को नुकसान होने लगता है. हमारे पूर्वज चावल को पकाने से पहले कुछ देर पानी में भिगोकर रखते थे. यह सिर्फ स्वाद या आदत की बात नहीं है, बल्कि यह एक स्वास्थ्यवर्धक तरीका है. आज के समय में बहुत से लोग चावल को धोकर सीधे पकाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन चावल को पानी में भिगोने के पीछे कई गुण छिपे हैं. चलिए आपको बताते हैं चावल को भिगोने से क्या होता है.

चावल को भिगोने की आवश्यकता क्यों होती है?

चावल को पानी में भिगोने से उसमें मौजूद फाइटिक एसिड का लेवल कम हो जाता है. यह फाइटिक एसिड शरीर को आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे आवश्यक खनिजों को अवशोषित करने से रोकता है. भिगोने से यह अवरोध कुछ हद तक कम हो जाता है. इससे शरीर आवश्यक खनिजों को आसानी से अवशोषित कर पाता है. यह विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है. इसके लाभों में हड्डियों की मजबूती बढ़ना और एनीमिया से राहत मिलना शामिल है. इसके अलावा भीगे हुए चावल आसानी से पच जाते हैं.

चावल भिगोने से खाना पकाने की प्रक्रिया भी बेहतर हो जाती है. पानी में भिगोए हुए चावल थोड़े जल्दी नरम हो जाते हैं. इससे पकने के दौरान चावल समान रूप से पकते हैं. चावल नरम और आसानी से अलग हो जाते हैं, पेट में चिपकते नहीं हैं. स्वाद भी बेहतर हो जाता है.

चावल भिगोते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. अगर चावल को लंबे समय तक पानी में रखा जाए, तो कुछ पोषक तत्व पानी में घुल सकते हैं. आमतौर पर आधे घंटे से दो घंटे तक भिगोना पर्याप्त होता है. गर्मी के मौसम में इसे ज्यादा देर तक पानी में न रखें. भिगोने का पानी फेंक देना और साफ पानी में चावल पकाना बेहतर है.

