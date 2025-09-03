किस विटामिन की कमी से बहुत लाल हो जाती है जीभ? Doctor Hansa Yogendra ने बताया जीभ देखकर रोग का पता कैसे चलता है

Can tongue color indicate vitamin deficiency: हमारी जीभ सिर्फ स्वाद चखने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के स्वास्थ्य का एक आईना भी है. आसान भाषा में कहें, तो केवल जीभ को देखकर सेहत का हाल पता लगाया जा सकता है. आपने अक्सर गौर किया होगा कि बीमारी की जांच करने के लिए डॉक्टर भी सबसे पहले मरीज की जीभ चैक करते हैं. आपकी जीभ पर सेहत से जुड़े कई संकेत नजर आ सकते हैं. मशहूर योग गुरु और लेखिका हंसा योगेंद्र ने कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताया है.

पैर में सूजन किस विटामिन की कमी से होती है?

योग गुरु ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे कहती हैं, जीभ देखकर हम शरीर के अंदर हो रही कई समस्याओं का पता लगा सकते हैं. अगर आप रोज ब्रश करते समय अपनी जीभ पर ध्यान देंगे, तो यह आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कई जरूरी बातें बता सकती है. आइए जानते हैं कैसे-

जीभ पर सफेद परत क्या संकेत देती है?

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, अगर आपको अपनी जीभ पर सफेद परत दिख रही है, तो यह पाचन शक्ति कमजोर होने या शरीर में विषाक्त पदार्थ (टॉक्सिन्स) जमा होने का संकेत हो सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, यह 'आम' यानी टॉक्सिन का लक्षण है. ऐसे में भारी और तैलीय भोजन से बचें और हल्का, फाइबर से भरपूर आहार लें.

योग गुरु बताती हैं, अगर आपकी जीभ बहुत लाल है या उस पर लाल धब्बे हैं, तो यह विटामिन बी (Vitamin B) की कमी का संकेत है. इसके अलावा, यह शरीर में गर्मी या इंफ्लेमेशन की भी निशानी हो सकती है. इस कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और बीज (नट्स और सीड्स) का सेवन करें.

तीसरा संकेत है फटी हुई जीभ. यह डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी या लंबे समय से पोषण की कमी का लक्षण हो सकती है. ऐसे में पर्याप्त पानी पिएं, साथ ही नारियल, घी, बीज और फलों को आहार में शामिल करें.

अगर जीभ का रंग फीका या हल्का है, तो यह खून की कमी (एनीमिया) या शरीर में ऊर्जा की कमी का संकेत देता है. इस कंडीशन में हंसा योगेन्द्र पालक, चुकंदर जैसी आयरन से भरपूर चीजें खाने और योग-प्राणायाम करने की सलाह देती हैं.

इन सब से अलग हंसाजी बताती हैं, पीली जीभ पाचन संबंधी समस्या, एसिडिटी या बैक्टीरिया के संक्रमण का संकेत हो सकती है. ऐसे में मीठी और तली-भुनी चीजें कम खाएं और पर्याप्त पानी पिएं.

हंसा योगेंद्र का कहना है कि अगर जीभ का रंग या रूप 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक बदला हुआ है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें. जीभ पर ध्यान देकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और बीमारियों को समय रहते पहचान सकते हैं. इसलिए हर बार जब आप ब्रश करें, तब अपनी जीभ को भी ध्यान से देखें. यह छोटी-सी आदत आपके स्वास्थ्य की बड़ी रक्षा कर सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.