पानी में नमक डालकर कुल्ला करने से क्या होता है? जानें कितने पानी में कितना नमक मिलाएं

What does gargling with salt water do: नमक के पानी से कुल्ला करना एक पुराना घरेलू नुस्खा है. आपने अक्सर अपनी दादी-नानी को ऐसा करते हुए देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी में नमक डालकर कुल्ला करने से क्या होता है? अगर नहीं, तो बता दें कि ये आसान सा उपाय आपको कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है. यहां हम आपको ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही जानेंगे कुल्ला करने का सही तरीका क्या है और इसके लिए कितने पानी में कितना नमक मिलाना चाहिए.

नमक के पानी से कुल्ला करने के फायदे

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नमक के पानी से कुल्ला करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करता है. नमक के पानी की वजह से मुंह का pH स्तर बढ़ता है, जिससे बैक्टीरिया का बढ़ना रुक जाता है.

जब मुंह में बैक्टीरिया कम होते हैं, तो प्लाक कम बनता है. इससे दांतों पर जमा प्लाक धीरे-धीरे साफ होने लगता है और दांत अधिक साफ और चमकदार नजर आते हैं. इसके साथ ही मसूड़ों में सूजन भी कम होती है.

डेंटल प्रोसेस जैसे दांत निकालने के बाद भी डॉक्टर नमक के पानी से कुल्ला करने की सलाह देते हैं. यह बिना मुलायम टिशू को नुकसान पहुंचाए घाव को जल्दी भरने में मदद करता है. बस ध्यान रखें कि दांत निकालने के 24 घंटे बाद ही कुल्ला शुरू करें और कुल्ला करते समय पानी को मुंह में जोर से न घुमाएं.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है, नमक का पानी केवल मुंह की सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि गले और सांस की नली के लिए भी फायदेमंद है. ठंड, खांसी या फ्लू के दौरान नमक के पानी से गरारा करने से गला साफ होता है और संक्रमण जल्दी कम हो सकता है. यह गले में दर्द, जलन या एलर्जी के कारण सूजन में भी राहत देता है.

इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में लगभग एक चम्मच नमक मिलाएं. अगर शुरुआत में तेज लगे तो आधा चम्मच नमक भी डाल सकते हैं. तैयार घोल को केवल एक ही बार इस्तेमाल करें. यानी पानी को बनाने के बाद रखें नहीं, हर बार कुल्ला करने के लिए अलग से पानी तैयार करें.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपके गम्स सेंसिटिव हैं, तो बार-बार नमक के पानी से कुल्ला करने पर आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. आप रोज कुल्ला कर सकते हैं लेकिन दिन में केवल एक ही बार करें. साथ ही कुल्ला करने के बाद पानी को निगलें नहीं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.