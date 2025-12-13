उपवास रखने से कौन से रोग ठीक होते हैं? रोज कितने घंटे का उपवास करना चाहिए, जानकर हो जाएंगे खुश

36 ghante fasting ke fayde : उपवास आज सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं रहा, बल्कि एक तरह का लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है. लोग अपने शरीर को रीसेट करने, वजन कंट्रोल में रखने, माइंड को शांत करने और ओवरऑल हेल्थ सुधारने के लिए भी फास्टिंग अपनाने लगे हैं. दिलचस्प बात ये है कि सही तरीके से किया गया उपवास शरीर को आराम देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करता है और एनर्जी लेवल बढ़ाता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग, खासतौर पर 14 घंटे का फास्ट, शरीर के लिए कई फायदे लेकर आता है. लेकिन इसके साथ यह जानना भी जरूरी है कि कितने घंटे तक भूखे नहीं रहना चाहिए ताकि शरीर पर कोई नुकसान न पड़े. आइए कहानी जैसी सरल भाषा में समझते हैं कि उपवास आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है.

उपवास रखने के फायदे (Benefits Of Fasting)

उपवास रखने से शरीर को आराम मिलता है और डाइजेशन ठीक रहता है जिससे गैस और अपच जैसी परेशानी कम होती है. इससे वजन को काबू में रखने में मदद मिलती है क्योंकि शरीर जमा हुई चर्बी को धीरे-धीरे इस्तेमाल करने लगता है. उपवास से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है और शरीर ज्यादा बैलेंस महसूस करता है. इसका असर दिमाग पर भी अच्छा पड़ता है, मन शांत रहता है और तनाव कम लगता है. साथ ही शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इंसान खुद को हल्का, फुर्तीला और पॉजिटिव महसूस करता है.

उपवास का मुख्य लाभ क्या है (What Is The Main Benefit Of Fasting)

उपवास का सबसे बड़ा फायदा है शरीर को रीसेट करना. जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते, तो शरीर जमा हुई एनर्जी का इस्तेमाल करता है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है. यही वजह है कि फास्टिंग के बाद शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है.

उपवास करने से क्या लाभ होते हैं (What Are The Benefits of Doing Fasting)

उपवास करने से बॉडी में हीलिंग प्रोसेस तेज होता है. स्किन साफ दिखने लगती है, गैस और एसिडिटी कम होती है, और शरीर अपनी नेचुरल पावर के साथ काम करता है.ये एक ऐसा ब्रेक है जो शरीर को नई एनर्जी देता है.

14 घंटे उपवास के फायदे (Benefits of 14-Hour Fasting)

14 घंटे का उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग का सरल और असरदार फॉर्म है. इससे शरीर फैट बर्न करने लगता है, पेट हल्का रहता है, सूजन कम होती है और ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है. सुबह उठकर शरीर फ्रेश महसूस होता है और दिनभर की ऊर्जा बेहतर बनी रहती है.

कितने घंटे भूखा नहीं रहना चाहिए (How Many Hours You Should Not Stay Hungry)

आमतौर पर 12 से 16 घंटे का उपवास सुरक्षित माना जाता है. लेकिन 16 घंटे से ज्यादा भूखे रहना सबके लिए सही नहीं होता. कमजोर इम्यूनिटी, शुगर, या गंभीर बीमारियों वाले लोगों को लंबा फास्ट नहीं करना चाहिए. शरीर की सुनना सबसे जरूरी होता है.

उपवास रखने से कौन से रोग ठीक होते हैं?

उपवास अगर रोज करते हैं तो कोलेस्‍ट्रॉल और डायब‍िटीज को भी कंट्रोल करता है. रोजान गैप में उपवास करते हैं, तो इससे आपका वजन तेजी से कम होता है और आप एनर्जेट‍िक भी रहते हैं. बस उपवास करते समय इस बात का ध्‍यान रखें क‍ि एकदम लंबे समय तक भूखा ना रहें और उपवास शुरू करने से पहले डॉक्‍टर या डाइटीश‍ियन से सलाह अवश्‍य ले लें.