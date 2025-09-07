विज्ञापन

इस तरह बना ली चाय तो कम हो जाएंगे नुकसानदायक तत्व, डॉक्टर ने बताया कैसे बनाएं Healthy Tea

Tea Side Effects: चाय पीकर अक्सर ही पेट की दिक्कतें हो जाती हैं. ऐसे में डॉक्टर की दी सलाह आपके बेहद काम आएगी. डॉक्टर ने बताया कि किस तरह चाय पीने पर पेट भी ठीक रहेगा और आप चाय का भी पूरा मजा ले पाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
इस तरह बना ली चाय तो कम हो जाएंगे नुकसानदायक तत्व, डॉक्टर ने बताया कैसे बनाएं Healthy Tea
How To Drink Tea: चाय पीने पर सेहत ना बिगड़े इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

Healthy Tips: चाय लवर्स को चाहे कितना ही कह दिया जाए कि चाय सेहत के लिए नुकसानदायक होती है लेकिन वे मानते नहीं है. चाय (Tea) ना सिर्फ स्वाद में अच्छी लगती है बल्कि इसकी खुशबू से ही मन खुश हो जाता है. लेकिन, चाय के सेहत पर कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं. इसीलिए अगर आपको किसी भी सूरत में चाय पीनी ही है तो डॉक्टर की सलाह आपके काम आएगी. इंस्टाग्राम पर डॉ. शालिनी सिंह सालुंके ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह चाय (Chai) पीने पर तबीयत नहीं बिगड़ती है और एसिडिटी या पेट फूलने जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं. आपके भी बेहद काम आएंगे ये टिप्स.

हाई कॉलेस्ट्रोल में दवा की तरह काम करती हैं ये 7 सब्जियां, डॉक्टर ने कहा आज से ही बना लें डाइट का हिस्सा

चाय पीने का सही तरीका क्या है | What Is Right Way Of Drinking Tea

डॉक्टर ने बताया कि अगर चाय सही तरह से ना पी जाए तो यह सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कब्ज, ब्लोटिंग, एसिडिटी, जी मितलाना, नींद ना आने की दिक्कत या आयरन की कमी (Iron Deficiency) आदि. इसीलिए डॉक्टर चाय छोड़ने की सलाह देते हैं. लेकिन, अगर आपसे चाय नहीं छूट रही है तो आप चाय पीने के तरीके में सिर्फ 5 स्मार्ट बदलावों से ही अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं.

चाय बनाने की प्रक्रिया

लोग अलग-अलग तरह से चाय बनाते हैं मगर डॉक्टर का कहना है कि चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी में चायपत्ती को अलग से उबाल लें. इसके बाद दूध अलग से गर्म करें और इसके बाद इस दूध को चाय में डालें. इससे चाय को नुकसानदायक बनाने वाले टैनिंस की मात्रा कम हो जाएगी.

लो फैट दूध

डॉक्टर की सलाह है कि चाय बनाने के लिए लो फैट मिल्क (Low Fat Milk) या फिर गाय के दूध का इस्तेमाल करें. आप चाहे तो सोया मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. लो फैट दूध से बनी चाय पेट खराब नहीं करती है.

जड़ी-बूटियों का करें उपयोग

सादी दूध वाली चाय बनाने के बजाय इसमें अलग-अलग जड़ी-बूटियां डाली जा सकती हैं. चाय बनाते समय इसमें अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी वगैरह डालें. ये मसाले सेहत को एक नहीं बल्कि कई फायदे देते हैं.

खाली पेट ना पिएं चाय

अक्सर ही लोग यह बड़ी गलती करते हैं कि वे सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. कुछ भी खाने के आधे घंटे बाद ही चाय पीनी चाहिए.

दिनभर में कितनी चाय पिएं

इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप दिनभर में कितने कप चाय पी रहे हैं. चाय की मात्रा भी सेहत को प्रभावित करती है. ऐसे में डॉक्टर का कहना है कि दिनभर में 2 से 3 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Tea, Chai, Tea Side Effects, Side Effects Of Tea
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com