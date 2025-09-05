हाई कॉलेस्ट्रोल में दवा की तरह काम करती हैं ये 7 सब्जियां, डॉक्टर ने कहा आज से ही बना लें डाइट का हिस्सा

Cholesterol Diet: हम जो कुछ खाते-पीते हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. हम हेल्दी खाते हैं तो सेहत भी हेल्दी रहती है, वहीं खानपान में गलत फूड्स को शामिल किया जाए तो सेहत बिगड़ते देर नहीं लगती है. इसी तरह बहुत ज्यादा फैटी फूड्स, तली-भुनी चीजें और मसालेदार चीजें खाई जाएं तो कॉलेस्ट्रोल बढ़ने लगता है. कॉलेस्ट्रोल एक वसायुक्त पदार्थ है जो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो रक्त धमिनयों में जमने लगता है जिससे दिल की दिक्कतें (Heart Problems) बढ़ती हैं. ऐसे में खानपान में हेल्दी चीजें शामिल करके हाई कॉलेस्ट्रोल कम करने की कोशिश की जा सकती है. डॉ. शालिनी सिंह सालुंके ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि किन सब्जियों (Vegetables) को डाइट में शामिल करके हाई कॉलेस्ट्रोल को कम किया जा सकता है. डॉक्टर का कहना है कि ये देसी सब्जियां कॉलेस्ट्रोल कम करने में दवा की तरह असर दिखाती हैं. आप भी इन सब्जियों को खाना शुरू कर सकते हैं.

खून की नलियां होने लगती हैं बंद तो पैरों पर दिखते हैं ये 6 शुरुआती लक्षण, डॉक्टर ने बताया कैसे पहचानें

कॉलेस्ट्रोल कम करने वाली सब्जियां | Vegetables That Reduce High Cholesterol

चिचिड़ा - इस देसी सब्जी को कॉलेस्ट्रोल की डाइट में शामिल किया जा सकता है. चिचिड़ा बायोप्रोडक्शन को बढ़ाकर कॉलेस्ट्रोल को कम करने में फायदेमंद होता है.

परवल - यह सब्जी शरीर में लिपिड ब्रेकडाउन को मजबूत करती है.

भिंडी - इसके चिपचिपे सोल्यूबल फाइबर कॉलेस्ट्रोल में चिपक जाते हैं और अपने साथ खींचकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं.

लौकी - लिवर को अच्छा रखने और लिपिड्स को कम करने में लौकी फायदेमंद साबित होती है.

करेला - फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में करेला फायदा देता है.

मेथी के पत्ते - फाइबर से भरपूर मेथी के पत्ते (Fenugreek Leaves) गंदे कॉलेस्ट्रोल को कम करने में फायदेमंद होते हैं.

मोरिंगा - हेल्दी फूड्स में मोरिंगा (Moringa) भी शामिल है. इसके एंटी-ऑक्सीडेंट्स रक्त धमनियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

हाई कॉलेस्ट्रोल (High Cholesterol) को कम करने में घर की ही कुछ चीजें बेहद अच्छा असर दिखाती हैं. कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए कच्चे लहसुन का सेवन किया जा सकता है. कच्चा लहसुन चबाने पर गंदा कॉलेस्ट्रोल शरीर से निकलने में मदद मिल सकती है. सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और मूंगफली दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं. इन्हें खाने पर गंदा कॉलेस्ट्रोल कम होने में असर दिखता है. सोल्यूबल फाइबर से भरपूर बींस भी कॉलेस्ट्रोल की डाइट में शामिल की जा सकती हैं. फाइबर से भरपूर फूड्स कॉलेस्ट्रोल का काल साबित होते हैं. सेब, अमरूद और अंगूर को खासतौर से डाइट का हिस्सा बनाएं. गंदे कॉलेस्ट्रोल को कम करने के लिए फाइबर से भरपूर ओट्स को भी खानपान का हिस्सा बनाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.