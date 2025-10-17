Diwali की सफाई करते हुए किचन से बाहर निकल दें ये 7 चीजें, नहीं तो हो सकता है नुकसान, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें कारण

Toxic Items in Kitchen: दिवाली का वक्त सिर्फ घर को चमकाने का नहीं, बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखने का भी बेहतरीन मौका है. दिवाली आते ही लोग घर की साफ-सफाई में जुट जाते हैं. ऐसे में आप अपने घर खासकर किचन में कुछ हेल्दी बदलाव कर सकते हैं. हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 7 चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें अगर हम किचन से हटा दें, तो हमारी सेहत में बड़ा फर्क आ सकता है. आइए जानते हैं वो 7 चीजें कौन सी हैं-

नंबर 1- रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल

हम में से ज्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल रोज करते हैं. लेकिन किरण कुकरेजा के मुताबिक, रिफाइंड ऑयल शरीर में क्रोनिक इंफ्लामेशन बढ़ाता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसकी जगह कोल्ड-प्रेस्ड ऑयल जैसे सरसों, नारियल या तिल का तेल इस्तेमाल करें. ये हेल्दी और नेचुरल होते हैं.

बाजार में मिलने वाले तैयार मसालों में मिलावट या कैमिकल्स हो सकते हैं. इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है. बेहतर है कि आप साबुत मसाले खरीदें और घर पर ही इन्हें पीस लें. इससे स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी बनी रहेगी.

रिफाइंड चीनी बहुत ज्यादा प्रोसेस की जाती है, जिससे इसमें पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं. इसकी जगह आप धागा मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल करें, लेकिन सीमित मात्रा में.

पुराने नॉन-स्टिक बर्तनों की कोटिंग निकलने लगती है, जो खाने में मिलकर शरीर के लिए हानिकारक होती है. एलुमिनियम बर्तन भी धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनकी जगह स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तन अपनाएं.

बाजार में मिलने वाले सोयाबिन चंक्स में अक्सर मैदा या अन्य प्रोसेस्ड सामग्री मिली होती है. बेहतर है कि आप होल सोयाबिन यानी साबुत सोयाबीन खाएं, जो ज्यादा नेचुरल और पौष्टिक होता है.

गरम खाना एलुमिनियम फॉयल में पैक करने से धातु खाने में मिल सकती है. इसकी जगह पेपर रैप या बटर पेपर का इस्तेमाल करें.

प्लास्टिक में मौजूद कैमिकल्स गर्म खाने के संपर्क में आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसकी जगह स्टील या ग्लास कंटेनर का इस्तेमाल करें.

इस तरह दिवाली की सफाई में अगर आप इन चीजों को किचन से बाहर कर देंगे, तो आपका घर ही नहीं, आपकी सेहत भी चमक उठेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.