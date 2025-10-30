सर्दी में चेहरे पर रगड़ लिया ये होममेड हरा लोशन, 1 दिन में चमकने लगेगा मुखड़ा, हर कोई पूछेगा राज

Palak Ka Face Pack: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है. इसके अलावा प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है. चेहरे की चमक कहीं गुम हो जाती है. कई बार तो आपके पास पार्लर जाने का भी समय नहीं होता. लेकिन क्या आप जानती हैं कि किसी भी समय आप घर पर ही चेहरे का बेहतरीन निखार पा सकती हैं. सबसे अच्छी बात यह कि इसके लिए आपको बार-बार पार्लर या फिर कोई महंगा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना होगा.

दरअसल, इंस्टाग्राम पर पारस तोमर नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें घर बैठे चेहरे पर चमक आसानी प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए आपको पार्लर की नहीं, बल्कि अपने किचन की मदद लेनी होगी. क्योंकि आपके चेहरे पर निखार लाने वाली सारी चीजें आपके फ्रिज और किचन में ही छिपी हैं. एक आसान लेकिन असरदार घरेलू उपाय से आप अपने चेहरे की थकान, सांवलापन और डलनेस को चंद मिनटों में कम कर सकती हैं. अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगी, तो खुद को आईने में देखकर हैरान रह जाएंगी. चलिए आपको बताते हैं घर पर कैसे तैयार करें यह ग्रीन ग्लो फेशियल मास्क और यह कैसे काम करता है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस नुस्खे में पारस ने एक खास 'स्पेशल ग्लो' पैक दिखाया है, जो चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाता है. इस पैक की मुख्य सामग्री ताजा पालक है. इसे साफ धोकर, थोड़ा सा काटकर मिक्सर में डालें. इसमें गुलाब जल, दही, शहद और चावल का आटा मिलाएं। मिश्रण को गाढ़ा बनाने के बाद, इस हरे रंग के पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें.

पालक और गुलाब जल का उपयोग करके त्वचा के लिए एक फेस पैक बनाया जा सकता है, जो त्वचा को नमी देता है, झुर्रियों को कम करता है और मुहांसों से राहत दिलाता है. पालक में मौजूद विटामिन सी और आयरन त्वचा को हाइड्रेट करने और पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं, जबकि गुलाब जल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.