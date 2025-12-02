Weight Loss Tips: ना डिटॉक्स ड्रिंक, ना जिम फिर भी 22 किलो वजन किया कम, जानिए वेट लॉस कोच ने कैसे किया यह कमाल

Weight Loss Tips: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान वजन बढ़ना बहुत ही आम हो गया है. हालांकि, वजन कम करने की जब भी बात आती है तो लोगों के मन में परफेक्ट डाइट प्लान, महंगे सप्लीमेंट्स और आदि ही आते हैं. कई लोग वजन कम करने के लिए खाना-पीना तक छोड़ देते हैं और पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वजन कम करने के लिए ज्यादातर असली बदलाव रोजमर्रा की आदतों में छिपे हैं. वे छोटी-छोटी चीजें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं उन्हें ध्यान रखना और सही खानपान का ध्यान रखना जरूरी है. कंटेंट क्रिएटर और वेट लॉस कोच नेहा परिहार ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर एक पोस्ट किया है.

कंटेंट क्रिएटर और वेट लॉस कोच नेहा परिहार ने घर पर ही 22 किलो वजन कम किया. उन्होंने अपने वजन घटाने के सफर के बारे में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. इसके लिए नेहा ने कोई फैट बर्नर नहीं. कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं. कोई सख्त कैलोरी काउंटिंग नहीं. कोई दिखावटी रूटीन नहीं. बस डेली रूटीन की कुछ आदतों का पालन करना है, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है.

अधिक खाना - कम नहीं

नेहा ने खुद को भूखा नहीं रखा और न ही खाना छोड़ा. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने सचमुच रोजाना तीन बार पूरा खाना और एक बार नाश्ता करना शुरू कर दिया." नेहा के मुताबिक, खाना छोड़ने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. इसके बजाय नेहा ने अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को शामिल किया.

नेहा के मुताबिक, वजन कम करने के लिए दस हजार कदम नहीं चलने या फिर ट्रेडमिल पर लंबे-लंबे सेशन नहीं देने. बस रोजाना एक बार जानबूझकर टहलना, रात के खाने के 30 मिनट बाद भी. इस छोटे से बदलाव से नेहा की पाचन क्रिया, नींद और पेट की चर्बी में सुधार हुआ.

नेहा ने बताया कि उन्होंने परफेक्ट ईटर बनना बंद कर दिया, क्योंकि हर समय 100% क्लीन खाने से वीकेंड पर ज्यादा खाने और गिल्ट महसूस होता है. इसलिए 80-20 रूल फॉलो किया. 80% असली खाना, 20% सेंटीमेंट खाना शुरू किया. इससे हॉर्मोन्स खुश रहेंगे और रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रह सकते हैं.

शाम 7:30 बजे तक डिनर करने से सब कुछ बदल गया. मेरा डाइजेशन, नींद, और यहां तक कि मेरा मूड और बेली फैट भी. चीला, क्विनोआ डोसा या दाल-सब्जी का एक छोटा कटोरा जैसा सिंपल खाना स्टेपल बन गया.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.