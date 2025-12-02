विज्ञापन

ज्यादा चिया सीड्स खा लें तो क्या होगा? 1 दिन में कितने Chia Seeds खा सकते हैं, डायटीशियन से जानिए

Chia Seeds Side Effects: डायटीशियन नंदिनी के मुताबिक, बहुत ज्यादा चिया सीड्स खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. ज्यादा खाने से पेट फूलना और कब्ज जैसी पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं.

ज्यादा चिया सीड्स खाने से क्या होता है?
Chia Seeds Side Effects: आजकल के समय में चिया सीड्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. चिया सीड्स (Chia Seeds) का सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि चिया सीड्स का सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए. कई लोग अधिक मात्रा में चिया सीड्स का सेवन कर लेते हैं और फिर यह फायदे की जगह नुकसान करता है. डायटीशियन नंदिनी ने बताया कि ज्यादा चिया सीड्स खाने से क्या होता है?

ज्यादा चिया सीड्स खाने से क्या होता है?

डायटीशियन नंदिनी के मुताबिक, बहुत ज्यादा चिया सीड्स खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. चिया सीड्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई सेहतमंद फायदे देते हैं, लेकिन ज्यादा खाने से पेट फूलना और कब्ज जैसी पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके बुरे असर से बचने के लिए चिया सीड्स को कम मात्रा में खाना और हाइड्रेटेड रहना जरूरी है.

ज्यादा चिया सीड्स खाने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट दर्द, गैस, सूजन और दस्त हो सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है. इसके अलावा चिया सीड्स को सूखा नहीं खाना चाहिए. सूखे चिया सीड्स का सेवन करने से गले में दम घुटने का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये पानी सोखकर फैल सकते हैं.

1 दिन में कितने चिया सीड्स खा सकते हैं?

चिया सीड्स का अधिक सेवन से बचाना चाहिए. सीमित मात्रा में चिया सीड्स का सेवन करने से सेहत का फायदा मिलता है. एक दिन में 1 से 2 बड़े चम्मच यानी लगभग 15-30 ग्राम चिया सीड्स खा सकते हैं. ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए कम मात्रा से शुरुआत करें और पर्याप्त पानी के साथ इसका सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

