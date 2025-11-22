Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin C...डॉक्टर ने बताया कौन सा विटामिन किस समय लेना चाहिए?

How to take supplements correctly: आज की तेज रफ्तार जिंदगी और अनहेल्दी खानपान की वजह से हमारे शरीर को सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं. शुरुआत में तो शरीर अपनी जरूरत खुद पूरी करता रहता है, लेकिन धीरे-धीरे कमी बढ़ने पर थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, स्किन खराब होना जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ऐसे में लोग सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन कई बार इनसे भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता है या सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी बॉडी ठीक तरह से काम नहीं करती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो बता दें कि ये गलत समय पर सप्लीमेंट्स लेने के चलते हो सकता है. कई बार सही समय पर न लेने की वजह से भी सप्लीमेंट्स का पूरा फायदा नहीं मिलता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन-सा विटामिन किस समय लेना चाहिए.

इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने अलग-अलग सप्लीमेंट्स की सही टाइमिंग के बारे में जानकारी दी है. आइए जानते हैं इस बारे में-

रात को कौन से विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए?

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, विटामिन D3 को रात में लेना बेहतर रहता है क्योंकि यह नींद को बेहतर कर सकता है.

मैग्नीशियम भी शरीर को रिलैक्स करता है, इसलिए इसे सोने से पहले लेना बेहतर है.

विटामिन B1 स्ट्रेस और थकान को कम कर बॉडी को रिलैक्स करता है, ऐसे में इस विटामिन को भी रात के समय लेना ज्यादा अच्छा है.

अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो इसे भी रात में लेने से शरीर अच्छे से अवशोषित कर पाता है.

प्रोबायोटिक्स को भी डॉक्टर रात के समय सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं.

विटामिन B12

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, विटामिन बी 12 शरीर को एनर्जी देता है. इसलिए इसे सुबह लेना सबसे अच्छा है.

इलेक्ट्रोलाइट पाउडर

अगर आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ले रहे हैं, तो इसे खाली पेट लेना फायदेमंद होता है क्योंकि इस समय मिनरल्स को अवशोषित करने में पेट का एसिड मदद करता है.

खाने के साथ कौन से विटामिन्स लेने चाहिए?

विटामिन E और विटामिन A फैट-सॉल्युबल विटामिन हैं, यानी इन्हें फैट के साथ बेहतर अवशोषण मिलता है, इसलिए इन्हें खाने के साथ लें.

विटामिन C

विटामिन C को आप खाली पेट या किसी भी समय ले सकते हैं.

डॉक्टर बर्ग कहते हैं, सही टाइमिंग अपनाने से शरीर विटामिन्स को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है और उनका असर भी जल्दी दिखता है. हालांकि, हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है. इसलिए जैसे-जैसे आप सप्लीमेंट लेते रहें, अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें. अगर कोई समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

