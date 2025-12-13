250mL पानी में मिलाकर पी लें किचन में रखा ये मसाला, 2 गुना तेजी से घटेगा वजन, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे करें इस्तेमाल

Weight Loss Drink: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत पर ध्यान देना लोगों ने छोड़ ही दिया है. इसके चलते वजन बढ़ने की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. अधिकतर जो लोग ऑफिस में एक जगह बैठकर सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं उनमें ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. दरअसल, फिजिकल एक्टिविटी और पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी कई बार बॉडी वेट बढ़ने लगता है. वजन कम करने के लिए लोग कई तरह के प्रयास भी करते हैं लेकिन बहुत समय तक कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. आज हम आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे 2 गुना तेजी से आपका वजन घटने लगेगा. इसके लिए आपको बस किचन में रखा एक मसाला और 250 mL पानी का इस्तेमाल करना होगा. यह जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर दी है.

नुस्खे के लिए सामग्री

250 mL पानी

1 चम्मच जीरा

न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी के अनुसार वेट लॉस के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है. इसके लिए आप 1 चम्मच जीरा को 250 mL पानी में पूरा रात भिगोकर रख दें. इसके बाद सुबह जीरे वाले पानी को कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से उबालें और गुनगुना होने पर खाली पेट पी लें. इसके अलावा आप 1 कप पानी को उबालकर उसमें 1 चम्मच जीरा डालें. अब 5 से 10 मिनट बाद इस पानी को छानें और पी लें. बॉडी के डिटॉक्स के लिए आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं.

जीरे का पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है. इसके अलावा इससे खाना पचाना आसान होता है और डायजेशन सिस्टम भी स्वस्थ बना रहता है.

ब्लोटिंग जैसी समस्या से निजात पाने के लिए भी जीरे का पानी बहुत ही ज्यादा कारगर माना जाता है.

वेट लॉस की बात करें तो जीरे का पीना काफी लंबे समय तक पेट को भरा रखता है जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. इसके अलावा इसमें ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो फैट ब्रेकडाउन बेहतर करता है.

न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी के अनुसार जीरे का पानी पीते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना समस्या काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है.

जीरे का पानी केवल दिन में 1 कप ही पिएं. इसके ज्यादा सेवन से ब्लड में शुगर लेवल कम हो सकता है और आपको जलन भी महसूस हो सकती है.

अगर आप प्रेगनेंट या ब्रेस्टफीडिंग महिला हैं तो इसके सेवन सेल पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

अगर आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है तो इस पानी को खाली पेट पीने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.