Cauliflower Worms: मैं कीड़े वाली फूल गोभी की कैसे पहचान करूं? ये रही 4 आसान टिप्स और ट्रिक्स, मिनटों में लग जाएगा पता

Keede Wali Phoolgobhi ki Pehchan: सर्दियों में कई तरह की मौसमी सब्जियां आती हैं जो खाने में स्वादिष्ट तो होती ही हैं, साथ में सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती हैं. इन्हीं में से एक है फूलगोभी. सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजारों और ठेलों पर हर जगह फूलगोभी दिखना शुरू हो जाती है. कई लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो कुछ लोगों को गोभी के पकौड़े और पराठे बेहद पसंद होते हैं. लेकिन इस समय सबसे ज्यादा समस्या होती है गोभी में कीड़े होने की. अक्सर गोभी बाहर से साफ-सुथरी दिखती है, लेकिन काटने पर अंदर से कीड़े निकल आते हैं. ऐसे में मन में बस एक ही सवाल आता है कि 'मैं कीड़े वाली फूल गोभी की कैसे पहचान करूं?'. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप खरीदने से पहले ही गोभी में कीड़ों का मिनटों में पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं...

1. फूलों से लगाएं पता

आप हमेशा बाजार या ठेले से ऐसी गोभी खरीदें जिसके फूल आपस में काफी मजबूती से जुड़े हुए हों. ऐसी गोभी में कीड़े होने के चांस काफी ज्यादा कम रहते हैं. साथ ही जिस गोभी के फूलों के बीच बहुत खाली जगह दिखाई दे या बिखरे हुए नजर आएं तो उसमें कीड़े हो सकते हैं. ऐसी गोभी खरीदने से परहेज करें.

गोभी खरीदने से पहले आप उसे पलटकर डंठल को जरूर चेक करें. अगर डंठल आपको खोखली या फिर छेद दिख रहे हैं तो समझ जाएं कि उसमें कीड़े हो सकते हैं. आप ऐसी गोभी बिल्कुल भी न खरीदें.

अगर गोभी के पत्ते काफी ज्यादा मुरझाए हुए या पीले नजर आ रहे हैं तो हो चांस है कि गोभी के अंदर कीड़ा घुस चुका है. वहीं, जिस गोभी के पत्ते एकदम फ्रेश और तने से जुड़े होते हैं उसमें कीड़े होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है.

आप हमेशा दूध जैसे सफेद रंग वाली गोभी ही खरीदें, ऐसी फूलगोभी फ्रेश होती है और कीड़े नहीं होते. वहीं, अगर उसपर काले दाग-धब्बे नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि अंदर फंगस लगना शुरू हो गया है. साथ ही कीड़े भी अंदर घुस चुके हैं. आप ऐसी गोभी को खरीदने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.