Morning Habits: सुबह की शुरुआत करने के लिए ये 4 योगासन हैं सबसे बेस्ट, पूरे दिन दूर रहती है थकान और सुस्ती

Morning Yoga: तनाव और स्ट्रेस से भरी जिंदगी में शरीर का एनर्जी लेवल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है. अक्सर नींद पूरी होने के बावजूद हम थका हुआ महसूस करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे काम और मूड पर पड़ता है. माना जाता है कि पूरे दिन को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए सुबह की अच्छी शुरुआत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऐसे में योगा करना सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है. योग न केवल शरीर को हेल्दी रखता है, बल्कि पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करता है. आज हम आपको 4 ऐसे योगासन बताने जा रहे हैं जिन्हें सुबह-सुबह करने से बॉडी फिट रहेगी और पूरे दिन थकान-सुस्ती भी महसूस नहीं होगी.

1. ताड़ासन

ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है, सुबह की शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन योगासन है. यह शरीर के पोश्चर और बैलेंस को सुधारने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इस आसन से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे एकाग्रता और ध्यान बेहतर होता है. रोजाना सुबह इसे करने से शरीर में एनर्जी लेवल बना रहता है और पूरा दिन पॉजिटिविटी महसूस होती है.

अधो मुख श्वानासन, जिसे डाउनवर्ड-फेसिंग डॉग भी कहते हैं, एक बेहतरीन स्ट्रेचिंग योगासन है. यह शरीर के तनाव को कम करने में काफी ज्यादा मदद करता है. इस आसन से दिमाग, हाथ और पैर तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. साथ ही रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में भी यह काफी लाभकारी होता है. मानसिक तनाव और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप इस योगासन को रोजाना कर सकते हैं.

उत्कटासन को चेयर पोज भी कहा जाता है. सुबह की थकान दूर करने के लिए यह बहुत अच्छा योगासन है.यह आसन दिल और डायफ्राम को एक्टिव करने में मदद करता है. साथ ही यह शरीर में ताकत और सहनशक्ति को भी बढ़ाता है. अगर आपको सुबह-सुबह लगातार थकान और सुस्ती महसूस होती है, तो यह योगासन तुरंत ऊर्जा देने में काफी लाभकारी रहेगा.

बालासन सबसे आरामदायक और प्रभावी योगासन माना जाता है. सुबह इस आसन का अभ्यास करने से थकान और मानसिक तनाव कम होता है. यह स्ट्रेच रीढ़ और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इसकी खासियत यह है कि यह नेचुरली एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करता है.

