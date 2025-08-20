बिल्ली के पंजा मारने से Uorfi Javed के मुंह पर लगी चोट, क्या बिल्ली के नाखून से भी इंफेक्शन हो सकता है? डॉक्टर ने बताया इस कंडीशन में क्या करें

Uorfi Javed Injured After Cat Scratch: एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने बीते दिन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर की, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए. इस फोटो में उर्फी का मुंह खून से सना था. वहीं, फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि ये चोट उन्हें उनकी बिल्ली के पंजा मारने से लगी है. यह घटना कई लोगों के साथ होती है. घर में पालतू बिल्ली खेलते या छेड़ने पर अक्सर पंजा मार देती है. वहीं, ज्यादातर लोग इस तरह की चोट को छोटी बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि, यह कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बिल्ली के पंजा मारने पर क्या करना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टिट्यूट, सेक्टर 71, नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया, बिल्ली के पंजों और दांतों में कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं. खासकर बार्टोनेला हेन्सेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है. खरोंच लगने पर यह बैक्टीरिया शरीर में जा सकता है, जिससे Cat Scratch Disease (CSD) नामक संक्रमण फैला सकते हैं. ऐसे में बिल्ली के पंजा मारने को नजरअंदाज न करें. खासकर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, डायबिटीज के मरीजों या बच्चों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है.

डॉक्टर बताते हैं, अगर पंजा मारने के बाद खरोंच वाली जगह पर लालिमा, सूजन, दर्द, पस नजर आए या इस घटना के बाद बुखार, थकान और लसीका ग्रंथियों (lymph nodes) में सूजन हो, तो इस कंडीशन में तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट से जांच कराना जरूरी हो जाता है.

डॉ. प्रभात बताते हैं, अगर आपको बिल्ली ने खरोंच दिया है तो तुरंत कुछ कदम उठाना जरूरी है. इसके लिए-

सबसे पहले साबुन और साफ पानी से उस जगह को अच्छे से धो लें.

इसके बाद कोई एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाएं.

हल्का खून निकलने दें, इससे बैक्टीरिया बाहर निकलने में मदद मिलती है.

अगर घाव गहरा है तो साफ पट्टी से ढक दें.

वहीं, अगर घाव के बाद सूजन हो या पस निकले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

अगर आपके घर में बिल्ली है, तो उसका समय-समय पर टीकाकरण और डिवॉर्मिंग कराएं.

बिल्लियों को उकसाकर खेलने से बचें.

इन सब से अलग बिल्ली से खेलने के बाद हमेशा हाथ धोएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.