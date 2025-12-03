चेहरे के लिए कैसे करें केले के छिलके का इस्तेमाल? यहां जान लें 4 आसान तरीके, डार्क सर्कल्स होंगे दूर, स्किन केरगी ग्लो

Kele ke Chilke ke Fayde: केला सेहते के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें पोटेशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की कई बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं. आमतौर पर हम केले के गूदे को खा लेते हैं और उसके छिलके को कूड़ा समझकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये कचरे में फेंके जाने वाले केले के छिलके स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. दरअसल, इनमें ऐसे कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. आज हम आपको केले के छिलके इस्तेमाल करने के 4 आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही साथ में डार्क सर्कल जैसी समस्या भी दूर हो जाएगी.

1. पेस्ट बनाकर करें इस्तेमाल

आप केले के छिलके का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप केले के छिलके लें और फिर मिक्सी में डालकर पीस दें. इससे एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो दें. इससे त्वचा की जमी गंदगी दूर होती है और स्किन साफ हो जाती है.

अगर आपकी स्किन काफी डल होती जा रही है तो केले के छिलके आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं. इसके लिए आप ताजे केले के छिलकों को अंदर की तरफ से चेहरे पर 5 मिनट के लिए रगड़ें. इससे त्वचा नेचुरली हाइड्रेट होगी और ताजगी आएगी.

अक्सर रात में देर तक जगने, थकान और स्ट्रेस से चेहरे पर डार्क सर्कल हो जाते हैं या कहें कि कि आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए आप केले के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप आंखों के नीचे केले के छिलकों से हल्के हाथों से मसाज करें. इससे त्वचा में नमी आती है और कुछ दिनों में फायदा भी मिल सकता है.

आप केले के छिलकों की मदद से एक फेस मास्क भी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको शहद और दही की भी जरूरत पड़ेगी. फेस मास्क बनाने के लिए आप केले के छिलके को छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें. अब इनमें 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे स्किन पर ग्लो आएगा और डेड सेल्स भी हट जाएंगी.

