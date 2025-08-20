विज्ञापन

बालों के लिए कौन सा तेल बेहतर है नारियल या तिल? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया बेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल

Hair Growth Oil: बाल बढ़ाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तेल से ज्यादा फायदा होगा, तो यहां जानिए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का इसपर क्या कहना है. एक्सपर्ट ने बताया नारियल तेल और तिल के तेल में से कौन सा तेल बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.

Which Oil Is Proven To Regrow Hair: बालों को फिर से उगाने के लिए कौन सा तेल सिद्ध होता है?

Hair Growth: बाल उगाने के लिए कई तरह के तेलों का इस्तेमाल होता है. तेल बालों को जड़ों से सिरों तक पोषण देते हैं जिससे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं, बालों को पर्याप्त नमी मिलती है, बाल उगने में मदद मिलती है और बालों का झड़ना कम होता है. ऐसे ही 2 बेहद फायदेमंद तेल हैं नारियल तेल और तिल का तेल (Coconut Oil vs Sesame Oil). लेकिन अक्सर ही लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बालों पर किस तेल को लगाना ज्यादा फायदेमंद है. इस सवाल का जवाब दे रही हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. मनीषा मिश्रा गोस्वामी. एक्सपर्ट ने बताया कि बालों पर इन दोनों ही तेलों (Hair Oil) में से किस तेल का ज्यादा फायदा नजर आता है.

बालों के लिए नारियल तेल या तिल का तेल?

एक्सपर्ट ने बताया कि तिल का तेल (Sesame Oil) गर्म होता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को बढ़ने में मदद करता हैं और बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने में भी असर दिखाता हैं क्योंकि इसमें खनिज और एंटी-ऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है.

नारियल तेल (Coconut Oil) ठंडा होता है, स्कैल्प पर हुई इंफ्लेमेशन को रोकता है, बालों का झड़ना कम करता है और लौरिक एसिड से भरपूर होने के चलते बालों पर चमक लाने के साथ ही बालों को मुलायम बनाने में असरदार होता है. नारियल तेल बालों में प्रोटीन की कमी को भरने का भी काम करता है जिससे शाइन बढ़ती है.

ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप बालों को बढ़ाना चाहते हैं और समय से पहले बाल सफेद होने की दिक्कत को रोकना चाहते हैं तो बालों पर तिल का तेल लगाएं और अगर बालों पर चमक चाहिए या बालों को मुलायम बनाना है, तो नारियल तेल का इस्तेमाल करें. आप चाहे तो इन दोनों तेलों को मिक्स करके भी बालों पर लगा सकते हैं.

बालों पर कैसे लगाएं तेल?

बालों पर तेल लगाने के लिए इसे हल्का गर्म किया जाता है. हल्के गर्म तेल से सिर की अच्छे से मालिश करें. 45 मिनट से एक घंटे के बीच रखकर सिर धो लें. जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं वे रातभर तेल लगाकर रख सकते हैं लेकिन जिनके बाल जरूरत से ज्यादा ऑयली हैं उन्हें सिर पर रातभर तेल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे स्कैल्प पर क्लोग्ड पोर्स की दिक्कत हो सकती है, स्कैल्प पर गंदगी चिपट जाती है और फुंसी होने की संभावना रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

