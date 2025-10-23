रोजाना की 5 आदतें जो चुपचाप बुझा रही है दिमाग की बत्ती, आज से कर लें बदलाव नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

Bad Habits Damaging Your Brain : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गया है, जिसके चलते कम उम्र में ही लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जाने-अनजाने में हम रोजाना कई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जो न सिर्फ शरीर पर असर करती हैं, बल्कि सेहत पर भी इसका असर पड़ता है. हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज चले, याददाश्त मजबूत रहे और सोचने-समझने की क्षमता बनी रहे, लेकिन कुछ आम आदतें धीरे-धीरे हमारे ब्रेन को कमजोर कर रही हैं, जिसके चलते लगातार थकान, भूलने की आदत, मूड स्विंग और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, कई बार हम जो कुछ रोज करते हैं वही हमारी मानसिक सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है. अगर, समय रहते रोजाना की कुछ आदतों का ध्यान न रखा जाए तो यह आगे चलकर गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में भी बदल सकती है.

एंटीबायोटिक्स के बाद प्रोबायोटिक्स न लेना

जब हम किसी संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, तो यह सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को नहीं बल्कि अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है. एंटीबायोटिक्स के बाद प्रोबायोटिक्स न लेने से आंत-मस्तिष्क का संबंध कमजोर हो जाता है, जिससे मूड खराब और अवसाद होता है.

घंटों तक बैठे रहना आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है. ऑफिस हो या घर लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, लंबे समय तक बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो सकती है, जिससे याददाश्त, ध्यान और सीखने की क्षमता कमजोर हो सकती है.

लगातार तनाव और ओवरथिंकिंग नींद की गुणवत्ता बिगाड़ देते हैं. जब नींद अधूरी रहती है, तो टॉक्सिन्स दिमाग में जमा होते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन गिरता है, जिससे दिमाग सिकुड़ जाता है और डिटॉक्स नहीं हो पाता और बुढ़ापा तेजी आने लगता है.

तीन टाइम के भोजन के अलावा लगातार स्नैक्स खाना भी हानिकारक हो सकता है. इससे ब्लड शुगर लेवल बार-बार ऊपर-नीचे होता है और टाइप 3 डायबिटीज अल्जाइमर का खतरा बढ़ता है.

सूरजमुखी, सोयाबीन, कॉर्न या कैनोला ऑयल जैसे बीजों से बने तेलों में ओमेगा-6 फैटी एसिड अधिक होता है. इनका ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.