क्रिसमस पर ऐसे मिलेगा 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड, दिल्ली के आसपास Christmas मनाने के लिए ये 4 जगह हैं शानदार

Long Weekends Christmas: क्रिसमस पर अगर आप शुक्रवार यानी 26 दिसंबर की एक छुट्टी ले लेते हैं, तो शनिवार और रविवार मिलाकर आपको पूरे 4 दिन का शानदार लॉन्ग वीकेंड मिल सकता है.

क्रिसमस लॉन्ग वीकेंड
File Photo

Long Weekends Christmas: दिसंबर का महीना घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हर साल घूमने के शौकीन लोग सर्दी के महीने में मौसम का मजा लेने के लिए घूमने का प्लान जरूर बनाते है. ऐसे में इस महीने लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो कितना शानदार हो जाए. साल 2025 में क्रिसमस 25 दिसंबर गुरुवार के दिन पड़ रहा है. आप शुक्रवार यानी 26 दिसंबर की एक छुट्टी ले लेते हैं, तो शनिवार और रविवार मिलाकर आपको पूरे 4 दिन का शानदार लॉन्ग वीकेंड मिल सकता है. ऐसे में आप इस चार दिन के लॉन्ग वीकेंड पर दिल्ली के आसपास फैमिली और दोस्तों संग क्रिसमस का मजा लेने के लिए जा सकते हैं.

शिमला

क्रिसमस पर शिमला घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है. यहां की ब्रिटिश दौर की पुरानी इमारतें, जहां क्रिसमस के समय खास प्रेयर्स, कैरल सिंगिंग और कम्युनिटी प्रोग्राम होते हैं. क्रिसमस के दौरान शिमला का माहौल बेहद जादुई होता है. यहां का मॉल रोड रोशनी से जगमगा उठता है. यहां के कैफे और होटलों में क्रिसमस का विशेष उत्सव मनाया जाता है.

मसूरी

मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. अगर, आप पहाड़ों की रानी में क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तो मसूरी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. यहां लैंडौर के कैफे में फेस्टिव ट्रीट और चर्चों में शानदार क्रिसमस ईव की सेवाएं आयोजित की जाती हैं.

नैनीताल

दिसंबर के लॉन्ग वीकेंड पर नैनीताल पर क्रिसमस मनाना शानदार हो सकता है. दिसंबर के महीने में नैनीताल बड़ा ही खूबसूरत लगता है, क्रिसमस के दौरान यहां सफेद लाल जैसे रंग दिखते हैं. यहां पहाड़ों की खूबसूरती बेहद ही हसीन लगती है. इस लॉन्ग वीकेंड पर आप परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं.

जयपुर

दिल्ली के आसपास लॉन्ग वीकेंड का मजा लेने के लिए जयपुर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो लोग कड़ाके की ठंड से थोड़ा बचना चाहते हैं, उनके लिए जयपुर सबसे अच्छा है. यहां के ऐतिहासिक किलों और महलों में क्रिसमस के विशेष मेनू और उत्सव होते हैं. यहां की रौनक और हेरिटेज लुक्स आपके लॉन्ग वीकेंड को यादगार बना देंगे.

Christmas, Christmas 2025, Lifestyle
