महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से पाना है छुटकारा तो अपनाएं ये जादुई DIY स्क्रब, सुंदरता में लग जाएंगे चार चांद, प्राजक्ता कोली से जानिए

सुंदर और चमकदार त्वचा पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं. हालांकि, इनके इस्तेमाल से कुछ समय के लिए तो फायदा मिल जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है यानी आसान भाषा में कहें तो बाजार में उपलब्ध स्किन केयर सामान का इस्तेमाल आपकी जेब पर असर डालता है और फायदा कम मिलता है. अगर, आप लंबे समय तक ग्लोइंग स्किन और अपनी सुंदरता को बरकरार रखना चाहते हैं तो पॉपुलर यूट्यूबर से एक्ट्रेस बनीं प्राजक्ता कोली के द्वारा बताया गया जादुई DIY स्क्रब अपना सकते हैं.

प्राजक्ता कोली न सिर्फ अपनी एक्टिंग और कंटेंट के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनकी ग्लोइंग स्किन भी सबका ध्यान खींचती है. प्राजक्ता की स्किन का राज किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि रसोई में मौजूद कुछ घरेलू चीजों में छिपा है. प्राजक्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी स्किन की देखभाल के लिए एक सिंपल DIY एक्सफोलिएटिंग स्क्रब इस्तेमाल करती हैं, जो उनकी त्वचा को नेचुरल चमक देता है.

प्राजक्ता कोली की तरह अगर आप भी महंगे प्रोडक्ट्स से दूर रहकर नेचुरल तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहती हैं, तो यह घरेलू स्क्रब आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. रसोई में मिलने वाली ये चार चीजें आपकी त्वचा को प्राजक्ता की तरह चमकदार, मुलायम और हेल्दी बना सकती हैं.

प्राजक्ता कोली का स्किनकेयर सीक्रेट

प्राजक्ता के मुताबिक, वह स्किन पर बेसन, हल्दी, दही और शहद से बना स्क्रब इस्तेमाल करती हैं. इन सबको मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और चेहरे पर लगाए. अगर चाहें तो बेसन की जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं. ये प्राकृतिक मिश्रण न सिर्फ स्किन को एक्सफोलिएट करता है. बल्कि उसे हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बनाता है.

बेसन में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं. यह डेड स्किन हटाने, टैनिंग कम करने और पिंपल्स से राहत दिलाने में मदद करता है. वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेसन त्वचा की गहराई से सफाई करता है और उसे मुलायम बनाता है.

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. यह मुंहासे, दाग-धब्बे और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है. हल्दी त्वचा को नेचुरल ग्लो देती है और उम्र के असर को कम करती है.

दही एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो त्वचा में नमी बनाए रखता है. हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को ब्राइट करता है, सन डैमेज से बचाता है और एजिंग के लक्षणों को कम करता है. यह स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश बनाता है.

शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह मुंहासों को दूर करने, स्किन को हाइड्रेट करने और जलन कम करने में मदद करता है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार, शहद कई स्किन समस्याओं जैसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस और सोरायसिस में भी फायदेमंद है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.