भाबीजी घर पर है की पुरानी और नई अंगूरी भाभी के बारे में गोरी मेम का रिएक्शन, बताया कौन बेहतर?

टीवी इंडस्ट्री में कलाकारों के लिए लंबे समय तक एक शो में काम करना और लगातार दर्शकों के साथ जुड़ाव बनाए रखना आसान नहीं होता. खासकर जब शो का कोई किरदार बदलता है, तो नए और पुराने कलाकारों के बीच तालमेल स्थापित करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कुछ ऐसा ही लोकप्रिय टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' में देखने को मिला, जहां अंगूरी भाभी का रोल अब शिल्पा शिंदे निभा रही हैं, जबकि पहले यह किरदार शुभांगी अत्रे कर रही थीं. इस बदलाव के बीच अनीता भाभी का रोल निभाने वाली अभिनेत्री विदिशा श्रीवास्तव ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि दोनों अभिनेत्रियों के साथ काम करके कैसा महसूस हुआ.

शुभांगी अत्रे के साथ काम करने का विदिशा ने बताया एक्सपीरियंस

आईएएनएस से बात करते हुए विदिशा ने कहा, ''जब मैंने शुभांगी अत्रे के साथ काम करना शुरू किया था, तब मैं खुद शो में नई थी. मेरे और शुभांगी के बीच तालमेल बहुत अच्छा था और मुझे उनके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई. मैंने उनके साथ चार साल तक काम किया. इस दौरान हमारे बीच काम का माहौल सहज और सकारात्मक था. शुभांगी के साथ बिताए गए पलों ने शो के सेट की आदत डालने और खुद को सहज महसूस कराने में मदद की.''

शिल्पा शिंदे के साथ कैसा है काम करना

विदिशा ने कहा, ''अब जब मैंने शिल्पा शिंदे के साथ काम करना शुरू किया, तो यह अनुभव भी बहुत अच्छा रहा. पहले मैंने शिल्पा के साथ उनके सहयोगियों की अच्छी केमिस्ट्री के बारे में सुना था और अब खुद इस अनुभव को महसूस कर रही हूं. शिल्पा के साथ काम करना बहुत आसान और आरामदायक है. उनका मिलनसार स्वभाव काम करने को सुखद बनाता है. शिल्पा के साथ सेट पर हंसी-मजाक भरे पल भी साझा हुए. शुभांगी लंबे समय तक शो का हिस्सा रही हैं, लेकिन शिल्पा के साथ काम करना ज्यादा आनंददायक और उत्साहपूर्ण लगता है. उनके साथ काम करने में मजा आ रहा है.''

बता दें कि शिल्पा शिंदे को 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' में अंगूरी भाभी के रोल के लिए फिर से चुना गया है. शिल्पा पहले भी इस शो का हिस्सा रही थीं, लेकिन बाद में उन्हें शुभांगी अत्रे ने रिप्लेस कर दिया था. अब कई साल बाद शिल्पा शो में वापस लौट रही हैं और अपने किरदार को नए अंदाज में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.