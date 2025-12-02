विज्ञापन

सुबह उठकर सबसे पहले कौन सी चीज पीनी चाहिए? दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक और मूड भी अच्छा रहेगा

Morning Habits: दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से होना भी जरूरी है. सुबह के समय बिस्तर से उठते ही सबसे पहले लिया जाने वाली ड्रिंक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी घड़ी को समय पर चलाने में मदद कर सकता है.

Morning Habits: दिन की शुरुआत अच्छी होती है, तो पूरा दिन हेल्दी और एनर्जेटिक रहता है. सुबह का समय शरीर और दिमाग के लिए सबसे असरदार माना जाता है. ऐसे में दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से होना भी जरूरी है. सुबह के समय बिस्तर से उठते ही सबसे पहले लिया जाने वाली ड्रिंक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी घड़ी को समय पर चलाने में मदद कर सकता है. अक्सर लोग दिन की शुरुआत चाय-कॉफी के साथ करते हैं, जो शरीर को एक्टिव तो कर देती है, लेकिन सेहत पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता. ऐसे में दिन शुरुआत चाय-कॉफी की जगह कुछ हेल्दी ड्रिंक पीनी चाहिए, क्योंकि आप सुबह की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो आप दिन में आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं. चलिए आपको बताते हैं दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले कौन सी चीज पीनी चाहिए?

सुबह उठकर सबसे पहले कौन सी चीज पीनी चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, सुबह के समय बिस्तर से उठते ही सबसे पहले गर्म पानी के साथ शहद और नींबू का मिश्रण पीना लाभकारी हो सकता है. इसे खाली पेट पीने से आपका शरीर फैट जलाने की प्रक्रिया में लग जाता है, जिससे आप पूरे दिन फिट, हेल्दी और हल्का महसूस करते हैं. इससे पाचन तंत्र भी अच्छा होता है.

जीरा पानी

सुबह के समय जीरा पानी पीना भी लाभकारी हो सकता है. यह एक हेल्दी ड्रिंक है, जो जीरे को पानी में उबालकर या भिगोकर बनाई जाती है. यह पाचन सुधारने, वजन घटाने, शरीर को डिटॉक्स करने और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकती है. इसे सुबह खाली पेट पीना फायदेमंद माना जाता है.

हर्बल टी

अदरक, तुलसी या पुदीना जैसी हर्बल चाय भी एक अच्छा विकल्प है. यह शरीर को आराम देती है और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है. दिन की शुरुआत हर्बल टी के साथ करने से शरीर एनर्जेटिक रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

