3 महीने में रिवर्स हो जाएगा Fatty Liver, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया घर बैठे लिवर में जमा गंदगी निकालने का तरीका

Fatty Liver Remedy: आजकल की खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. हालांकि, एक अच्छी बात ये है कि अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाए, तो फैटी लिवर को नेचुरल तरीके से ठीक भी किया जा सकता है. इसी कड़ी में फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने केवल 3 महीने में फैटी लिवर की कंडीशन को रिवर्स करने का नेचुरल तरीका बताया है. डॉक्टर बताते हैं, कुछ आसान उपायों से आप घर बैठे लिवर की गंदगी साफ कर सकते हैं और लिवर को फिर से हेल्दी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

डाइट को बनाएं क्लीन

लिवर को डिटॉक्स करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट को पूरी तरह साफ करें. इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले शुगर, ज्यादा तेल, फास्ट फूड और जंक फूड को पूरी तरह बंद करने की सलाह देते हैं. रेड मीट, कोल्ड ड्रिंक और सोडा जैसी चीजें भी नुकसानदायक होती हैं, इन्हें भी न खाएं.

इसके बजाय हरी पत्तेदार सब्जियां, उबली हुई मूंग दाल, भुने चने, गाजर, चुकंदर, दलिया और ओट्स को अपनी डाइट में शामिल करें. हर सुबह खाली पेट एक गिलास लौकी का जूस या चुकंदर का जूस पीना बहुत फायदेमंद होता है. ये लिवर को साफ करने में मदद करता है और अंदर से शरीर को डीटॉक्स करता है.

सिर्फ खाना ही नहीं, शरीर को एक्टिव रखना भी बहुत जरूरी है. रोजाना कम से कम 30 से 35 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें. वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे लिवर पर जमा फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है.

अगर हो सके तो हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या योग भी करें. खासकर सूर्य नमस्कार और कपालभाति जैसे योगासन लिवर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं.

डॉ. सलीम जैदी के अनुसार, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां भी लिवर को ठीक करने में मदद करती हैं. त्रिफला, कालमेघ और भूमि आंवला ये तीनों औषधियां लिवर को साफ करने और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने में कारगर होती हैं. आप इनका सेवन चूर्ण या टैबलेट के रूप में कर सकते हैं.

केवल इन 3 बातों पर ध्यान देकर आप 3 महीने के अंदर लिवर को हेल्दी बना सकते हैं. ऐसा करने से धीरे-धीरे लिवर फिर से स्वस्थ हो जाएगा और शरीर भी हल्का और एनर्जेटिक लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)