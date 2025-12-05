चेहरे पर ऐसा क्या लगाएं जिससे चेहरा साफ हो जाए? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया इस पाउडर से गायब हो जाएंगे पिंपल के निशान

Skincare Tips: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हमेशा साफ और ग्लोइंग दिखे. हालांकि, पिंपल के निशान, डार्क स्पॉट और स्किन टोन का अनइवन होना अक्सर चेहरे की चमक को फीका कर देता है. ऐसे में लोग तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार फायदा नहीं मिलता. आयुर्वेद में कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं जो अंदर और बाहर दोनों तरह से स्किन को हेल्दी रखते हैं. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर विवेक जोशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर कर एक ऐसे ही उपाय के बारे में बताया है. आइए जानते हैं क्या है ये उपाय और किस तरह ये आपकी त्वचा को फायदा पहुंचा सकता है.
चेहरे के दाग-धब्बे हटाने के लिए क्या लगाएं?
आयुर्वेदिक डॉक्टर विवेक जोशी के अनुसार, इसके लिए आप मंजिष्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं. मंजिष्ठा एक शक्तिशाली नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है. यह शरीर को अंदर से साफ करती है और चेहरे का नेचुरल ग्लो बाहर लाती है. इसके नियमित उपयोग से पिंपल के दाग, पिग्मेंटेशन और स्किन टोन की समस्या कम हो सकती है.कैसे करें मंजिष्ठा का इस्तेमाल?
अंदर से डिटॉक्स के लिए पिएं मंजिष्ठा का काढ़ा
डॉक्टर जोशी बताते हैं कि मंजिष्ठा को पीने से खून साफ होता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं. इसका असर सीधा चेहरे पर दिखाई देता है. काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 बड़ा चम्मच मंजिष्ठा पाउडर और 2 कप पानी की जरूरत होगी.
पानी में पाउडर को तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए. इसके बाद छानकर दिन में एक बार पिएं. यह शरीर को डिटॉक्स करता है, स्किन को भीतर से हेल्दी बनाता है और ग्लो बढ़ाता है.बाहर से ग्लो के लिए चेहरे पर लगाएं नेचुरल फेस पैक
वहीं, आप चेहरे पर मंजिष्ठा का फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं. इससे धीरे-धीरे डार्क स्पॉट, पिंपल मार्क्स और पिग्मेंटेशन हल्के होने लगते हैं. इस पैक को बनाने के लिए आपको 1 बड़ा चम्मच मंजिष्ठा पाउडर और थोड़े शहद या दही की जरूरत होगी.कैसे लगाएं?
- इन्हें मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें.
- इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो लें.
- यह फेस पैक स्किन को ब्राइट करता है और टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है.
- आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, मंजिष्ठा स्किन के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि, अगर आपको कोई एलर्जी हो, तो पहले पैच टेस्ट कर लें.
- गर्भवती महिलाएं या जिनको कोई मेडिकल समस्या है, वे डॉक्टर से सलाह लेकर ही मंजिष्ठा का सेवन करें.
- नेचुरल चीजें धीरे-धीरे असर दिखाती हैं. ऐसे में नियमित तौर पर इसका इस्तेमाल करें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
