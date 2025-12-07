दुल्हन बनने वाली हैं तो रोज खाना शुरू कर दें ये 5 फल, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया अंदर से साफ हो जाएगी स्किन, चेहरे पर दिखेगा शीशे जैसा ग्लो

Fruits for Glowing Skin: शादी का सीजन चल रहा है. ऐसे में हर दुल्हन चाहती है कि उसकी स्किन चमकती हुई, साफ और हेल्दी दिखे. मेकअप तो सिर्फ ऊपर से ग्लो देता है, लेकिन असली ब्राइडल ग्लो अंदर से आता है. आप जो खाते हैं उसी का असर चेहरे पर दिखता है. इसी कड़ी में न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ खास फल और फूड्स के बारे में बताया है. पोषण विशेषज्ञ कहती हैं, इन फूड्स को रोजाना खाने से स्किन अंदर से साफ होती है और चेहरे पर नेचुरल शाइन आने लगती है. आइए जानते हैं ये फूड्स कौन से हैं, जो दुल्हनों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए.

नंबर 1- अवोकाडो

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, अवोकाडो हेल्दी फैट से भरपूर होता है. ये फैट स्किन को डीप हाइड्रेशन देते हैं, जिससे चेहरा मॉइश्चराइज्ड और ग्लोइंग दिखता है. इसे खाने से स्किन ड्राई नहीं होती और मेकअप भी ज्यादा स्मूद दिखाई देता है. ऐसे में रोज आप आधा अवोकाडो खा सकते हैं.

स्किन ब्राइटनेस के लिए विटामिन C सबसे ज्यादा जरूरी होता है. कीवी और अमरूद दोनों ही इसमें बहुत रिच होते हैं. ये स्किन टोन को समान बनाते हैं, डार्क स्पॉट कम करते हैं और चेहरे पर फ्रेश ग्लो लाते हैं. साथ ही विटामिन C कोलेजन को भी बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट और यंग दिखती है.

गोजी बेरी एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है, जो स्किन को डैमेज से बचाती है. वहीं, चिया सीड्स शरीर को डीप क्लीन करते हैं और पाचन सुधारते हैं. इन्हें साथ में खाने से शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है, जिससे स्किन और भी साफ और ग्लोइंग दिखाई देती है.

कई बार स्किन की दिक्कतें खराब पाचन और गट समस्याओं की वजह से होती हैं. ग्रीक योगर्ट में अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं. जब पाचन अच्छा रहेगा, तो स्किन अपने आप साफ, स्मूद और पिंपल-फ्री दिखने लगेगी.

ब्राजील नट्स में सेलेनियम होता है, जो हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करता है. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार चेहरे पर पिंपल या ग्लो की कमी दिखने लगती है. रोज सिर्फ दो ब्राजील नट्स खाने से स्किन काफी हेल्दी दिखने लगती है.

ऐसे में अगर आपकी शादी आने वाली है और आप नेचुरल ब्राइडल ग्लो चाहती हैं, तो इन फूड्स को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना शुरू कर दें. ये न सिर्फ स्किन को अंदर से साफ करेंगे बल्कि चेहरे पर ऐसी चमक लाएंगे जो मेकअप से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

