Guru Randhawa के विवादित म्यूजिक विडियो की हीरोइन फैशन के मामले में देती हैं बड़े-बड़ों को टक्कर, देखें Azul Girl के बेस्ट लुक्स यहां 

Who Is Azul Girl: पॉप स्टार गुरु रंधावा (Guru Randhawa) का नया म्यूजिक वीडियो अजूल (Azul Music Video) विवादों के घेरे में आ गया है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीडियो में स्कूल की लड़कियों को सेक्शुलाइज करने की कोशिश की गई है. वहीं, गाने के लिरिक्स के चलते भी गुरु रंधावा विवादों में हैं. वहीं, गुरु रंधावा के इस म्यूजिक वीडियो से अंशिका पांडे (Anshika Pandey) को ओवरनाइट फेम मिला है. अंशिका एक डांसर हैं और इंस्टाग्राम बायो में अंशिका ने अपने जन्म का साल 2005 बताया है जिस हिसाब से अंशिका की उम्र 20 बताई जा रही है. अंशिका म्यूजिक वीडियो में मेन लीड की भूमिका में हैं और डांस करती दिख रही हैं.

अंशिका अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Azul Girl Instagram) से अक्सर ही तरह-तरह के पोस्ट शेयर करती रहती हैं. ज्यादातर अंशिका डांस करती नजर आती हैं तो वहीं अपने फेशन गेम को टॉप नॉच रखते हुए फोटोज या वीडियो वगैरह शेयर करती रहती हैं. अंशिका के ऐसे ही कुछ लुक्स यहां दिए जा रहे हैं.

Azul Girl के बेस्ट लुक्स

अंशिका पांडे अपने इस लुक में साड़ी पहने नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप के साथ अंशिका ने अपने लुक को सिंपल रखा है. साड़ी के साथ एक्सेसरीज में अंशिका सिल्वर झुमके कैरी किए नजर आ रही हैं.



अपने वीडियोज में अंशिका अक्सर ही डांस करते हुए दिखती हैं लेकिन अंशिका के लुक्स हमेशा स्टालिश होते हैं. यहां अंशिका ब्लैक लोअर के साथ वाइट टैंक टॉप पहने दिख रही हैं. इस ग्राफिक टॉप को अंशिका ने साइड से गांठ लगाकर क्रॉप बनाया है.

अंशिका ने साड़ी में डांस करते हुए भी वीडियो शेयर की है. रेड और वाइट स्ट्राइप्स वाली इस ब्लैक साड़ी के साथ नो मेकअप लुक में अंशिका नजर आ रही हैं. कानों में अंशिका ने सिल्वर झुमके पहने हैं.

अपने फेयरवेल पर अंशिका इस ग्रीन साड़ी को पहने नजर आई थीं. अंशिका के जूलरी कलेक्शन में झुमकों की खास जगह है और इस साड़ी के साथ भी अंशिका ने झुमके ही कैरी किए हैं. मेकअप को अंशिका ने यहां भी मिनिमल ही रखा है.