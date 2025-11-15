Parenting Tips: बच्चों को क्लास में बनाना है टॉपर? आज ही सिखा दें ये 5 आदतें, बच्चा बन जाएगा नंबर वन

Parenting Tips: हर माता-पिता की चाह होती है कि उनके बच्चे क्लास में टॉप कर उनका नाम रोशन करें. ऐसे में पेरेंट्स बच्चों के लिए हर एक कोशिश करते हैं जिससे वे क्लास में नंबर वन बन सकें. कई बार बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया जाता है लेकिन फिर भी वे क्लास में टॉप नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन यानी अनुशासन. अगर बच्चों में अनुशासन नहीं होगा तो उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 5 आदतें बताने जा रहे हैं जिन्हें पेरेंट्स को बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, जिससे वे क्लास में टॉपर बनें और हर फील्ड में नंबर वन रहें.
1. लिमिटेड स्क्रीन टाइम
आजकल के डिजिटल दौर में अधिकतर बच्चे फोन से ही चिपके नजर आते हैं. उनका अधिकतर समय फोन पर कार्टुन या गेम खेलने में ही निकल जाता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बच्चे क्लास में टॉप करें तो उनका स्क्रीन टाइम नियंत्रित कर दें. ज्यादा फोन चलाने से बच्चों की मानसिक स्थिति और आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है.2. समय से उठना और सोना
बच्चों को नींद का महत्व समझाना बहुत ही जरूरी होता है. साथ ही बच्चों को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी ही चाहिए. ऐसे में बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए उनके रात के सोने और सुबह जागने का टाइम फिक्स कर दें. इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और फोकस भी बना रहेगा.3. हर दिन कोई नई चीज सिखाएं
पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को रोज किसी भी विषय की नई जानकारी दें. इससे बच्चों की मेमरी शार्प होगी और उनका सामाजिक ज्ञान भी बढ़ेगा.4. योगा और मेडिटेशन
बच्चों को फिट रखने के लिए उन्हें रोजाना सुबह उठकर योगा और मेडिटेशन कराएं. इससे उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा. साथ ही एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी माना जाता है.5. डेली रुटीन
