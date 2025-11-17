विज्ञापन

बच्चों को सुबह जल्दी कैसे उठाएं? Parenting Coach ने बताए आसान तरीके, खुद बिस्तर छोड़ देगा बच्चा

Parenting Tips: पेरेंटिंग कोच ने कुछ आसान टिप्स शेयर की हैं. वे बताती हैं, इन टिप्स को फॉलो करने से आपका बच्चा बिना तनाव के, खुद जल्दी उठने की आदत बना लेगा. आइए जानते हैं कैसे-

बच्चे को जल्दी उठने की आदत कैसे डालें?

Parenting Tips: ज्यादातर माता-पिता की सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों को स्कूल के लिए सुबह समय पर जगाना. कई बार बच्चे उठने में देर लगाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या बार-बार कहने पर भी बिस्तर नहीं छोड़ते. इससे वे रोज देर से स्कूल पहुंचते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर पेरेंटिंग कोच रिद्धि देवरहा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ आसान टिप्स शेयर की हैं. रिद्धी बताती हैं, इन टिप्स को फॉलो करने से आपका बच्चा बिना तनाव के, खुद जल्दी उठने की आदत बना लेगा. आइए जानते हैं कैसे- 

नंबर 1- बच्चों के लिए पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन बनाएं

पेरेंटिंग कोच कहती हैं, बच्चे तभी आसानी से उठते हैं जब उनकी सुबह खुशनुमा और पॉजिटिव होती है. आप सुबह उनके लिए हल्का-सा मजेदार माहौल बना सकते हैं. जैसे कोई फेवरिट सॉन्ग चलाना, बच्चे के साथ डांस करना, उसके पसंदीदा खिलौने के साथ खेलना आदि. इससे बच्चा खुशी के साथ उठने लगेगा.

नंबर 2- फिक्स रूटीन है जरूरी

वीडियो को कैप्शन देते हुए पेरेंटिंग कोच आगे कहती हैं, अगर सोने और उठने का टाइम रोज बदलता रहेगा तो बच्चे का शरीर भी गड़बड़ा जाएगा. कोशिश करें कि बच्चा रोज एक ही समय पर सोए और एक ही समय पर उठे. इससे उसकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी और वह खुद ही समय पर जागने लगेगा. 

नंबर 3- मॉर्निंग मोटिवेशन दें

रिद्धि आगे कहती हैं कि बच्चों को सुबह उठने के बाद कोई मोटिवेशन दें. जैसे- उनके लिए उनका पसंद का नाश्ता बना दें, बेड से उठते ही एक प्यारा-सा स्टिकर या छोटा रिवार्ड दें या स्कूल के बाद कोई मजेदार प्लान बनाएं.

नंबर 4- पावर स्ट्रगल से बचें

सुबह-सुबह डांटने या डांटकर उठाने से बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है. इसकी जगह शांत और प्यार से उठाएं. इसके साथ ही सुबह की हड़बड़ी कम करने के लिए बच्चे का बैग, यूनिफॉर्म और लंच बॉक्स की तैयारी रात को ही कर लें. इससे सुबह की भागदौड़ कम होगी और बच्चा भी तनाव-मुक्त रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

Parenting Tips, Lifestyle News
