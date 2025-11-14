विज्ञापन

बच्चे के कान में दर्द होने पर क्या करें? डॉक्टर ने बताया सर्दी में क्यों बढ़ जाता है कान का दर्द

Ear Pain in Kids: आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर ठंड के मौसम में बच्चे के कान में दर्द क्यों होता है, साथ ही इस तरह के दर्द को कम करने के लिए क्या करना चाहिए.

बच्चे के कान में दर्द होने पर क्या करें?

Ear Pain in Kids: बच्चों में कान का दर्द होना एक आम समस्या है. खासकर सर्दी-जुकाम होने पर ये दर्द और बढ़ जाता है. ऐसे में ज्यादातर माता-पिता घबरा जाते हैं और तमाम तरह के घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं. कुछ माता-पिता दर्द को कम करने के लिए बच्चे के कान में तेल या घी जैसी चीजें भी डाल देते हैं. हालांकि, ऐसा करना बच्चे के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर ठंड के मौसम में बच्चे के कान में दर्द क्यों होता है, साथ ही इस तरह के दर्द को कम करने के लिए क्या करना चाहिए. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर पीडियाट्रिशियन सैयद मुजाहिद हुसैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में बच्चों के डॉक्टर बताते हैं, हर कान का दर्द इंफेक्शन नहीं होता. खासकर सर्दी होने पर सिर्फ प्रेशर बदलने से बच्चे के कान में हल्का दर्द होने लगता है. हमारे कान के अंदर एक पतली ट्यूब होती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब (Eustachian Tube) कहते हैं. यह कान और नाक के पीछे वाले हिस्से को जोड़ती है. जब बच्चों को सर्दी होती है, तो यह ट्यूब सूज जाती है और ठीक से खुल-बंद नहीं हो पाती. इससे कान के अंदर और बाहर के प्रेशर में अंतर आ जाता है. यही प्रेशर कान के पर्दे को खींचता है और दर्द महसूस होता है. 

पीडियाट्रिशियन कहते हैं, 60–70% बच्चों को सर्दी के दौरान ऐसा दर्द होता है, लेकिन इसमें ना पस होती है, ना डिस्चार्ज और ना ही हर बार इंफेक्शन होता है. यह सिर्फ प्रेशर-रिलेटेड ओटाल्जिया यानी प्रेशर की वजह से होने वाला कान का दर्द होता है. जैसे-जैसे सर्दी कम होती है, यह दर्द भी खुद-ब-खुद कम हो जाता है.

घर पर क्या करें?
  • अगर आपके बच्चे के कान में दर्द हो, तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद बच्चे को साधारण दर्द की दवा जैसे पेरासिटामोल दे सकते हैं.
  • बच्चे को सावधानी के साथ भाप दिलाएं. इससे नाक खुलती है और प्रेशर बैलेंस होने में मदद मिलती है.
  • बच्चे को सीधा लिटाकर सुलाएं, ताकि नाक-कान की ट्यूब पर दबाव कम पड़े.
  • कान के आसपास हल्की गर्म सेक देने से भी आराम मिल सकता है.
कब डॉक्टर को दिखाना है जरूरी?
  • अगर दर्द बहुत तेज हो और बच्चा लगातार रो रहा हो
  • कान के दर्द के साथ बच्चे को बुखार हो
  • कान से पानी, पस या खून निकले
  • बच्चे को सुनाई कम दे
  • 1–2 दिन में दर्द कम न हो
  • तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. साथ ही कभी भी अपने मन से कान में ड्रॉप न डालें. गलत ड्रॉप से नुकसान हो सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

