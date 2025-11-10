बिना चिल्लाए और डांटे कैसे करें जिद्दी बच्चे को शांत? पेरेंटिंग कोच ने बताई 4 आसान टिप्स, आप भी करें फॉलो

Parenting Tips: बच्चों की अच्छी परवरिश पूरी तरह से उनके माता-पिता पर ही निर्भर करती है. ऐसे में अगर मां-बाप बच्चों को सही-गलत न समझाएं तो वे बिगड़ भी सकते हैं. कई बार बच्चे कुछ चीजों को लेकर जिद्दी भी हो जाते हैं और उनको शांत करना पेरेंट्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. ऐसे में अधिकतर मां-बाप बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका बुरा प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है. अगर आपका बच्चा भी बहुत जिद करता है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी 4 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे जिद्दी बच्चों को आसानी से बिना डांटे शांत कराया जा सकता है. इसकी जानकारी पेरेंटिंग कोच रेनू ग‍िरधर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है.

1. ऊंची आवाज में बात न करें

जब बच्चा किसी चीज को लेकर जिद्दीपना दिखाए तो आप खड़े-खड़े ऊंची आवाज में डांटने की बजाय उसके बराबर बैठकर आराम से बात करें. ऐसा करने से बच्चों का गुस्सा कम हो सकता है. आप उन्हें कहें कि 'हम आपको समझाने आए हैं, डांटने नहीं'. इससे बच्चा अपनी बात भी बहुत आराम से आपको समझा सकेगा, वो भी बिना किसी डर के.

अगर बच्चा किसी चीज को पाने के लिए जिद कर रहा है तो पेरेंट्स हमेशा 'ना' या फिर 'नहीं मिलेगा' न कहें. इसकी जगह आप उस चीज के दूसरे ऑप्शन उसके सामने दें. इससे बच्चा खुद को कंट्रोल करना सीखेगा और अपनी लिमिट भी धीरे-धीरे समझ जाएगा.

कभी-कभी बच्चों को कुछ चीजें जैसे खिलौने, खाने का आइटम तुरंत चाहिए होती है और वे जिद करना शुरू कर देते हैं. ऐसी स्थिति में आप बच्चों को प्यार से टाइम लिमिट समझाएं. उन्हें कहें कि '10 मिनट बाद हम ये करेंगे','होमवर्क के बाद तुम टीवी देख सकते हो'. ऐसा करने से बच्चे में पेशेंस लेवल बढ़ता है और जिद भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

अगर आप बच्चों को कहीं भी लेकर जा रहे हैं तो उन्हें नियम और बाउंड्री बहुत ही अच्छे से समझा दें. ऐसा करने से बच्चा कहीं भी जाकर जिद नहीं करेगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो उन्हें साफ बोल दें कि 'आज हम सिर्फ एक खिलौना खरीदेंगे'. इससे बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी होगी और वह जिद भी नहीं करेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.