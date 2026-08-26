Onam Rangoli Design: ओणम के दसवें दिन आंगन में बनाएं खूबसूरत पूक्कलम, देखें फूलों वाली रंगोली के शानदार डिजाइन

दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व ओणम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस साल ओणम की शुरुआत 16 अगस्त से हुई. यह त्योहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है. ऐसे में आज यानी 26 अगस्त को ओणम का मुख्य दिन (थिरुवोणम) मनाया जा रहा है. माना जाता है कि ओणम के दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं. इसी खुशी में लोग अपने घरों को सजाते हैं और उनका स्वागत करते हैं. खासकर थिरुवोणम के दिन लोग अपने घरों के आंगन में फूलों वाली खूबसूरत रंगोली जरूर बनाते हैं. इस तरह की रंगोली को पूक्कलम कहा जाता है. ऐसे में यहां हम आपके लिए पूक्कलम के कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन्स की फोटोज लेकर आए हैं, आप इन तस्वीरों में से किसी एक को चुनकर अपने घर के आंगन में खूबसूरत फूलों वाली रंगोली बना सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

फूलों वाली गोल रंगोली के डिजाइन

पूक्कलम के लिए इस तरह का गोल डिजाइन सबसे आसान ऑप्शन हो सकता है. आपको बस अलग-अलग फूलों की पंखुड़ियों से गोल-गोल घेरा बनाना है. इसके बाद आप पत्तियों की मदद से डिजाइन को पूरा कर सकते हैं. इस रंगोली को बनाने में आपको कम समय लगेगा, साथ ही ये देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगी. अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप इस डिजाइन को चुन सकते हैं.

(Photo Credit- @kshamarangoliart/Instagram)

अगर आपके पास अलग-अलग रंग के फूल नहीं है, तो आप इस तरह केवल 2 रंग के फूलों से भी अपने आंगन में खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं.

(Photo Credit- @onam_pookalam/Instagram)

अगर आपको रंग-बिरंगी सजावट पसंद है, तो यह डिजाइन आपके लिए अच्छा रहेगा. पीला, सफेद, गुलाबी और हरा रंग साथ में बहुत खूबसूरत दिखते हैं. साथ ही रंगोली का ये डिजाइन भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा.

(Photo Credit- @cozyyhomedecor/Instagram)

कमल का फूल ओणम की सजावट में बहुत सुंदर लगता है. आप आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से कमल का डिजाइन बना सकते हैं. गुलाबी या लाल पंखुड़ियों से कमल की पंखुड़ियां बनाएं और बीच में पीले फूलों का इस्तेमाल करें.

ये डिजाइन भी लगेंगे सुंदर

इन सब से अलग आप इन डिजाइन्स में भी चुनकर अपने घर के आंगन को सुंदर सजा सकते हैं.

(Photo Credit- @kshamarangoliart/Instagram)

(Photo Credit- @kuldipsinh_art/Instagram)

(Photo Credit- @kuldipsinh_art/Instagram)

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