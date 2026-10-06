बच्चे को बोतल से दूध पिलाते समय न करें ये 6 गलतियां, Pediatrician ने बताया सही तरीका

अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और वो बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, लगभग 60 प्रतिशत पेरेंट्स अपने बच्चे को बोतल से गलत तरीके से दूध पिलाते हैं. या बोतल से दूध पिलाते समय कुछ आम गलतियां कर जाते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बच्चे को बोतल से दूध पिलाते समय न करें ये 6 गलतियां

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स सफाई में गलती करते हैं. बच्चे को बोतल से दूध पिलाने से पहले उसे कम से कम 10 मिनट तक उबलते पानी में रखना चाहिए. बोतल के साथ-साथ निप्पल और उसकी कैप को भी पानी में जरूर रखें. ऐसा करने से कीटाणुओं को कम करने में मदद मिल सकती है.

एक्सपर्ट कहते हैं, दूसरी गलती पेरेंट्स दूध बनाते समय करते हैं. पेरेंट्स फॉर्मूला मिल्क बनाते समय अपने मन मुताबिक पाउडर और पानी मिला देते हैं. ऐसा करने से बचें. दूध बनाते समय पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. उसमें जितनी मात्रा में बताया गया हो, एकदम उसी मात्रा में फॉर्मूला मिल्क पाउडर और पानी डालें.

तीसरी गलती होती है तापमान चेक न करना. पीडियाट्रिशियन कहते हैं, दूध पिलाने से पहले उसका तापमान जरूर जांचें. इसके लिए थोड़े से दूध को अपनी कलाई पर डालकर देखें. दूध बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए. आमतौर पर दूध का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए.

एक्सपर्ट कहते हैं, बच्चे को दूध पिलाने से पहले बोतल का निप्पल चेक करना भी बहुत जरूरी है. निप्पल ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे दूध बहुत तेज धार में आए. तेज फ्लो से बच्चे को खांसी या चोकिंग हो सकती है. वहीं, बहुत धीमा फ्लो भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है. इससे बच्चे को दूध पीने में परेशानी हो सकती है. इसलिए ऐसा निप्पल चुनें जिससे दूध धीरे-धीरे सही मात्रा में आता रहे.

एक्सपर्ट कहते हैं, बच्चे के पीने के बाद अगर बोतल में दूध रह गया है, तो इसे घंटों बाद बच्चे को दोबारा न पिलाएं. काफी देर रखे हुए दूध को दोबारा पिलाने से बच्चे को इंफेक्शन का खतरा हो सकता है.

इन सब से अलग डॉक्टर रवि मलिक कहते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को सीधा लिटाकर दूध पिलाते हैं. ऐसा करने से भी बचें. बच्चे को पूरी तरह सीधा पीठ के बल लिटाकर बोतल से दूध पिलाने के बजाय सेमी-रेक्लाइंड यानी हल्की उठी हुई पोजिशन में फीड कराना चाहिए. इससे दूध पीते समय बच्चे को निगलने में आसानी होती है और चोकिंग का खतरा भी कम रहता है.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चे को सही तरीके से दूध पिला सकते हैं और उसकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

यहां देखें वीडियो-

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