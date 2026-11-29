अगर आप मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं और भीड़भाड़ से दूर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पहाड़ों की खूबसूरती के साथ गांव की सादगी भी देखने को मिले तो कोकसर जरूर जाएं. हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बसा यह छोटा-सा गांव किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां सुबह पहाड़ों पर पड़ती धूप, चंद्रा नदी का बहता पानी, लकड़ी और पत्थर से बने घर और चारों तरफ फैली शांति आपका दिल जीत लेंगे. सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर इस जगह की खूबसूरती और बढ़ा देती है. आइए जानते हैं कोकसर कहां है, मनाली से यहां कैसे पहुंचें और घूमने का सही समय क्या है.

कहां बसा है कोकसर गांव

कोकसर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का एक खूबसूरत गांव है. यह चंद्रा नदी के किनारे और अटल टनल के उत्तरी छोर के पास बसा है. यहां पहुंचकर आपको पहाड़ी गांव की असली जिंदगी देखने को मिलेगी. आसपास के छोटे घर, खेत, पहाड़ और नदी का नजारा इस जगह को खास बनाते हैं.

मनाली से कितनी दूर है कोकसर

मनाली से अटल टनल के रास्ते कोकसर की दूरी लगभग 40 से 50 किलोमीटर पड़ती है. सड़क और मौसम की स्थिति के हिसाब से यहां पहुंचने में करीब 1 से 2 घंटे लग सकते हैं. रास्ते में सोलंग वैली, अटल टनल और सिस्सू के खूबसूरत नजाारे देखने को मिलते हैं.

मनाली से कोकसर कैसे पहुंचें

कोकसर पहुंचने का सबसे आसान तरीका सड़क मार्ग है. आप मनाली से टैक्सी या अपनी गाड़ी लेकर अटल टनल के रास्ते यहां पहुंच सकते हैं. बाइक से जाने का भी विकल्प है, लेकिन सर्दियों में बर्फ और फिसलन को देखते हुए अतिरिक्त साावधानी जरूरी है. बस की सुविधा के लिए स्थानीय परिवहन की जानकाारी पहले ले लें.

कोकसर में क्या-क्या देखें

कोकसर की खूबसूरती सिर्फ बर्फीले पहाड़ों तक सीमित नहीं है. यहां आप कई खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सबसे पहले कोकसर में पहाड़ी घरों, खेतों और गांव की साादगी को करीब से देखें. फिर नदी के किनारे बैठकर पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद लें. साथ ही आासपास की पहाड़ियों और नदी के नजारे कैमरे में कैद करें. यहां की झील और वाटरफॉल भी घूमने जा सकते हैं. इसके अलावा, पहाड़ी रास्तों और प्राकृतिक नजाारों का आनंद ले सकते हैं.

कोकसर घूमने का क्या है सही समय

बता दें कि अगर आपको हरियाली, खुले रास्ते और गांव की खूबसूरती पसंद है तो मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच घूमने जा सकते हैं. वहीं बर्फबाारी देखने के लिए सर्दियों का मौसम आकर्षक है. कोकसर में सर्दियों के दौराान भारी बर्फ पड़ती है.

जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हिमाचल पर्यटन और स्थानीय प्रशासन की सलाह के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए निकलने से पहले सड़क की स्थिति जरूर जांचें. गर्म कपड़े, जरूरी दवााइयां और आरामदायक जूते साथ रखें. गांव में घूमते समय स्थानीय लोगों की संस्कृति और निजी जीवन का सम्माान करें.

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