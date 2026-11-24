बाथरूम की सफाई करते समय अक्सर एक परेशानी सामने आती है. नल, शावर और टोंटी पर सफेद रंग की मोटी परत जम जाती है. कई बार साबुन और सामान्य क्लीनर से रगड़ने के बाद भी ये दाग आसानी से नहीं निकलते. दरअसल, पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की वजह से ऐसे निशान बनते हैं, जिन्हें हार्ड वाटर के दाग कहा जाता है. लंबे समय तक सफाई न करने पर ये परत नल की चमक बिगाड़ने के साथ शावर के छोटे छेद भी बंद कर सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से इन दागों को कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं सफाई के ये आसान तरीके.

सफेद सिरके से साफ करें नल और शावर

जानकारी के अनुसार, नल पर जमी सफेद परत हटाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कटोरी में सिरका लें और मुलायम कपड़े को उसमें भिगोकर दाग वाली जगह पर लगाएं. अगर शावर हेड पर सफेद परत जम गई है तो सिरके में भिगोया कपड़ा उसके चारों तरफ लपेट दें. इसे करीब 30 से 60 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद पुराने मुलायम टूथब्रश से हल्के हाथों से सफाई करें और पानी से धो लें. ध्यान रखें कि सिरकाा हर तरह की फिनिश के लिए सुरक्षित नहीं होता, इसलिए पहले किसी छोटी जगह पर टेस्ट करें.

नींबू के रस से हटाएं पानी के निशान

नींबू में प्राकृतिक एसिड होता है जो हल्के मिनरल दागों को ढीला करने में मदद कर सकता है. इसके लिए नींबू का रस दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ मिनट बाद मुलाायम कपड़े से साफ कर लें. हालांकि मार्बल, प्राकृतिक पत्थर और कुछ खास फिनिश वाले नलों पर नींबू का इस्तेमाल न करें.

बेकिंग सोडा से करें जिद्दी दागों की सफाई

अगर सफेद परत आसानी से नहीं निकल रही है तो थोड़े पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर हल्का पेस्ट बना लें. इसे दाग वाली जगह पर लगाकर मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे सााफ करें. इसके बाद पानी से अच्छी तरह धो लें. इसे सिरके के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.

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टूथपेस्ट से कैसे लौटाएं नल की चमक?

सफाई के बाद नल पर पानी के हल्के निशान रह गए हैं तो मुलायम कपड़े से उसे पोंछें. टूथपेस्ट का इस्तेमााल करने से पहले नल की फिनिश पर उसकी उपयुक्तता जांच लें. कई टूथपेस्ट में मौजूद हल्के घर्षक कण चमकदार सतह पर खरोंच डाल सकते हैं.

सफेद दाग दोबारा न जमने देने के लिए अपनाएं ये टिप्स

नल पर सफेद परत दोबारा न जमे, इसके लिए हर बार इस्तेमाल के बाद उसे सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ दें. सप्ताह में एक बार हल्के साबुन और पानी से सफाई करें. स्टील वूल, खुरदरे स्क्रबर और तेज केमिकल का इस्तेमाल करने से बचें. खास बात यह है कि सिरके को कभी भी ब्लीच या दूसरे क्लीनिंग केमिकल के सााथ न मिलाएं.

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