Sleeping: नींद पूरी नहीं लेने से क्या होता है? कम नींद जिंदगी के कितने साल कम कर रही है, स्टडी से जानिए 

Insufficient Sleep Side Effects: आप हर रात कितने घंटे सो पाते हैं? नौ, सात, पांच या उससे भी कम, दरअसल ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है, क्योंकि नींद के घंटों की संख्या ही तय कर सकती है कि आप कितने समय तक जी पाएंगे जी हां यहां बिलकुल सही है. आजकल, अच्छी नींद लेना अक्सर एक सुख माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? पर्याप्त नींद लेना कोई सुख नहीं है. दरअसल, यह आपकी जीवन प्रत्याशा को भी निर्धारित कर सकती है. ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चलता है कि अपर्याप्त नींद आपकी उम्र को कम कर सकती है. इस स्डटी के रिजल्ट स्लीप एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं.

कम नींद से जिंदगी के कितने साल कम कर रहे हैं?

ओएचएसयू के शोधकर्ताओं ने पाया कि पर्याप्त नींद न लेने से आपकी आयु कम हो सकती है. उन्होंने औसत जीवन प्रत्याशा से जुड़े रुझानों का सर्वेक्षण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस का अध्ययन किया. आंकड़ों की तुलना रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों द्वारा 2019 और 2025 के बीच एकत्र किए गए सर्वेक्षण आंकड़ों से की. जीवन प्रत्याशा पर सभी व्यावहारिक प्रभावों में, नींद, आहार, व्यायाम, अकेलेपन और धूम्रपान को छोड़कर किसी भी अन्य कारक से अधिक महत्वपूर्ण है.

वरिष्ठ लेखक एंड्रयू मैकहिल, पीएचडी, ओएचएसयू स्कूल ऑफ नर्सिंग, ओएचएसयू स्कूल ऑफ मेडिसिन और ओएचएसयू के ओरेगन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर के मुताबिक, यह रिसर्च मुख्य रूप से ओएचएसयू स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्लीप, क्रोनोबायोलॉजी और हेल्थ लेबोरेटरी के स्नातक छात्रों द्वारा किया गया था. उन्होंने विभिन्न प्रकार के सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों के लिए पर्याप्त नींद के महत्व पर व्यापक रूप से विचार किया.

पिछले अध्ययनों से पता चला है कि अपर्याप्त नींद से मृत्यु दर का खतरा अधिक होता है, लेकिन यह पहला अध्ययन है जो प्रत्येक अमेरिकी राज्य के लिए नींद और जीवन प्रत्याशा के बीच वर्ष-दर-वर्ष सहसंबंधों को उजागर करता है. सीडीसी के अनुसार, वयस्कों के लिए रात में कम से कम सात घंटे या उससे ज्यादा सोना पर्याप्त माना जाता है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन और स्लीप रिसर्च सोसाइटी भी यही सलाह देती हैं. नींद की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट रोग, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आदि.

अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन और स्लीप रिसर्च सोसाइटी के अनुसार, वयस्कों को प्रति रात 7-9 घंटे की निद्रा की आवश्यकता होती है. अच्छी नींद लेने से सेहत का फायदा मिलाता है और जिंदगी के साल भी बढ़ते हैं.

