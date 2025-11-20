Milk Side Effects: क्या दूध पीना हानिकारक है? स्टडी से सामने आए दूध पीने के चौंकाने वाले खतरे और फायदे

Milk Benefits And Side Effects: हमें बचपन से ही दूध पीना की सलाह दी जाती है. दूध को लंबे समय से एक पौष्टिक और पोषक तत्वों से भरपूर आहार के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है. बचपन से लेकर आज तक यही बताया जाता है कि दूध पीने हड्डियां मजबूत होंगी और सेहत अच्छी होगी. दरअसल, दूध एक ऐसा पेय है, जो हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन क्या दूध वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद है? या यह हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है? न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक रिव्यू के मुताबिक, मीडियम लेवल में दूध का सेवन हार्ट हेल्थ, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 शुगर के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है. पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिव्यू में दस लाख से अधिक प्रतिभागियों के डेटा को शामिल किया गया था.

यह भी पढ़ें:- Beetroot Juice: चुकंदर के जूस में अदरक मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं? चुकंदर का जूस कितने दिन तक पीना चाहिए, जानिए क्या कहती है स्टडी

रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत ज्यादा दूध का सेवन पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हो सकता है. इससे पता चलता है कि "क्या दूध आपके लिए हानिकारक है?" इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है. दरअसल, यह आपके स्वास्थ्य, सब्र और पूर्ण आहार पर निर्भर करता है.

दूध के फायदे

दूध एक पौष्टिक पेय है, जो हमारे शरीर को कई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है. यह कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है, जो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक हैं. दूध पीने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. जिन लोगों को पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है, उनके लिए दूध का सेवन बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. यह भोजन को ज्यादा संतुलित बनाता है और भूख को कंट्रोल रखता है. दूध सहित डेयरी फूड्स भरपूर अमीनो एसिड प्रोफाइल भी प्रदान करते हैं, जो मांसपेशियों की रिकवरी और वृद्धि में सहायक होता है.

हालांकि, कुछ लोगों के लिए दूध के नुकसान भी हैं. यह कुछ लोगों के लिए पाचन समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लैक्टोज इनटोलरेंट जैसे गैस, पेट फूलना, ऐंठन और दस्त हैं. दूध में सैचुरेटेड फैट भी होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है. इसके अलावा दूध में हार्मोन और एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं.

दूध पीने का सही तरीका यह है कि इसे मीडियम लेवल पर पिया जाए. एक गिलास दूध प्रतिदिन पर्याप्त है. दूध को हमेशा उबालकर पिएं, ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएं. आप दूध में फल या नट्स मिलाकर भी पी सकते हैं, ताकि इसमें अधिक पोषक तत्व मिल जाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.