विज्ञापन

धूप में बैठकर खूब खा रहे हैं मूंगफलियां? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया मूंगफली खाते समय न करें ये गलतियां, पड़ जाएंगे लेने के देने

Right Way to Eat Moongfali: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मूंगफली खाते समय किन गलतियां से बचना चाहिए, ताकि शरीर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

Read Time: 3 mins
Share
धूप में बैठकर खूब खा रहे हैं मूंगफलियां? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया मूंगफली खाते समय न करें ये गलतियां, पड़ जाएंगे लेने के देने
मूंगफली खाते समय न करें ये 3 गलतियां
Freepik

Peanuts Eating Mistakes: सर्दियों में धूप में बैठकर सुकून से मूंगफलियां खाना अधिकतर लोगों को बहुत पसंद आता है. यह खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B3, B6, E, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं. मूंगफली के सेवन से शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है और हार्ट हेल्थ भी बेहतर होती है. लेकिन अगर इनका सेवन गलत तरीके से कर लिया जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मूंगफली खाते समय किन गलतियां से बचना चाहिए, ताकि शरीर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. मात्रा का रखें ध्यान

मूंगफली कैलोरी से भरपूर होती है. न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 570 किलोकैलोरी होती है. रिसर्च के अनुसार, रोजाना 25–30 ग्राम यानी एक छोटी मुट्ठी मूंगफली खाना ही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. लेकिन अगर रोज ज्यादा मात्रा में मूंगफली खाई जाए तो इससे वजन बढ़ सकता है. साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए मूंगफली खाते समय मात्रा का ध्यान हमेशा रखें.

2. मूंगफली को छीलकर न खाएं

मूंगफली के भूरे या लाल रंग के छिलके में पॉलीफेनॉल, रेस्वेराट्रॉल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. स्टडीज से पता चला है कि बिना छिलके वाली मूंगफली की तुलना में छिलके वाली मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 2 से 3 गुना अधिक होती है. इसी वजह से आप मूंगफली की कभी भी छीलकर न खाएं.

3. मसालेदार या तली हुई मूंगफली खाने से बचें

कई लोग बाजार में मिलने वाली पैक्ड मसालेदार मूंगफली खाना पसंद करते हैं. लेकिन यह सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार डीप-फ्राई की हुई और ज्यादा नमक वाली मूंगफली में ऑक्सीडाइज्ड फैट और सोडियम होता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होता है. जानकारी के लिए बता दें, कि स्वास्थ्य लाभ केवल ड्राई-रोस्टेड या बिना नमक वाली मूंगफली से मिलते हैं. इसलिए मसालेदार और सॉल्टेड पीनट्स खाने से बचना ही बेहतर होता है.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए मूंगफली का सेवन?
  • न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन बताती हैं कि जिन लोगों को पीनट एलर्जी है, उन्हें मूंगफली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
  • क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स, जिनमें पोटैशियम और फॉस्फोरस का लेवल ज्यादा होता है, उन्हें भी मूंगफली खाने से बचना चाहिए.
  • 6 महीने से छोटे बच्चों को भी मूंगफली नहीं देनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com