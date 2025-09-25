क्या बच्चों को तकिया लगाना चाहिए? बच्चों के डॉक्टर से जान लें किस उम्र में Pillow लगाना है सेफ

Parenting Tips: छोटे बच्चे को तकिया लगाना चाहिए या नहीं? बच्चे को तकिया लगाने की सही उम्र क्या है? ये सवाल लगभग हर माता-पिता के मन में होता है. कुछ लोग मानते हैं कि तकिया लगाने से बच्चा आराम से सोता है और उसका सिर सही आकार में रहता है, तो कुछ इसे बच्चों के लिए गलत भी बताते हैं. ऐसे में अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

कितना सही है बच्चों को तकिया लगाना?

इस विषय पर बात करते हुए पीडियाट्रिशियन पार्थ सोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में बच्चों के डॉक्टर बताते हैं, शिशु की गर्दन की मांसपेशियां (मसल्स) विकास की प्रक्रिया में होती हैं. इन मसल्स के सही डेवलपमेंट के लिए गर्दन का फ्री मूवमेंट बहुत जरूरी है. अगर तकिया लगाया जाए, तो बच्चे की गर्दन को उतनी फ्री मूवमेंट नहीं मिल पाती है, जिससे उसका नेचुरल डेवलपमेंट रुक सकता है.

डॉक्टर सोनी आगे बताते हैं, तकिये का इस्तेमाल करने से बच्चे की सर्वाइकल स्पाइन (गर्दन की हड्डियों) पर दबाव पड़ता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर बच्चे का पोस्चर खराब हो सकता है.

इन सब से अलग तकिया लगाने का एक और बड़ा खतरा यह है कि इससे बच्चे की ऊपरी सांस की नली ब्लॉक हो सकती है. पीडियाट्रिशियन बताते हैं, छोटे बच्चों की सांस लेने की नली बेहद नाजुक होती है. अगर सोते समय नाक और मुंह पर दबाव पड़ा, तो उन्हें सांस लेने में परेशानी हो सकती है. यह स्थिति खतरनाक भी हो सकती है.

डॉक्टर की सलाह के अनुसार, एक साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी तकिया नहीं लगाना चाहिए. कम से कम 12 महीने तक शिशु को सीधे और फ्लैट गद्दे पर सुलाना सबसे सुरक्षित है. जब बच्चा एक साल का हो जाता है और उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डियां थोड़ी मजबूत हो जाती हैं, तभी धीरे-धीरे तकिये का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है.

ऐसे में नवजात और छोटे शिशु को हमेशा फ्लैट गद्दे पर सुलाएं.

अगर बच्चे को सिर के नीचे कुछ ऊंचाई की जरूरत लगे, तो डॉक्टर की सलाह से स्पेशल बेबी पिलो या फोल्ड किया हुआ हल्का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं.

कभी भी बड़ा या मोटा तकिया बच्चे के नीचे न रखें.

छोटे बच्चों के लिए तकिया लगाना सुरक्षित नहीं है. तकिया उनकी गर्दन, पोस्चर और सांस लेने की प्रक्रिया पर बुरा असर डाल सकता है. इसलिए कम से कम एक साल तक बच्चे को बिना तकिये के सुलाना ही सबसे अच्छा और सुरक्षित ऑपशन है. एक साल बाद डॉक्टर की सलाह से हल्के तकिये का इस्तेमाल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



