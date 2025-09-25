विज्ञापन

कितने साल के बच्चों को ब्रश करना चाहिए?

When to start brushing baby teeth: आइए डॉक्टर से जानते हैं किस उम्र से बच्चों के दांत ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए.

बच्चे को किस उम्र में दांत साफ करना शुरू कर देना चाहिए?

When to start brushing baby teeth: छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए हर छोटी-छोटी बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. इसी कड़ी में अक्सर माता-पिता का सवाल होता है कि बच्चों को किस उम्र से ब्रश कराना शुरू करना चाहिए. ज्यादातर मां-पिता सोचते हैं कि बच्चे के दूध वाले दांत तो अपने आप गिर जाते हैं. ऐसे में उनकी देखभाल की उनती जरूरत नहीं होती है. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं- 

बच्चे को किस उम्र में दांत साफ करना शुरू कर देना चाहिए?

इसे लेकर पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताती हैं, जैसे ही बच्चे का पहला दांत निकलता है, उसी समय से ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए. इससे दांतों पर जमा होने वाले बैक्टीरिया और गंदगी साफ होती है और दांत मजबूत बने रहते हैं. रोजाना बच्चे को दिन में दो बार ब्रश कराना चाहिए- एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले.

कैसा ब्रश इस्तेमाल करें?

बच्चों के लिए हमेशा बेबी टूथब्रश का इस्तेमाल करें. यह छोटे साइज का होता है और बच्चे के मुंह में आराम से फिट हो जाता है. ध्यान रखें कि ब्रश के ब्रिसल (बाल) बहुत सॉफ्ट हों, ताकि बच्चे की नाज़ुक मसूड़ों और दांतों को नुकसान न पहुंचे. बड़ा या हार्ड ब्रश कभी न लें, वरना इससे मसूड़ों में चोट लग सकती है.

कौन सा टूथपेस्ट सही है?

पीडियाट्रिशियन बताती हैं, बच्चों के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है. फ्लोराइड दांतों को मजबूत बनाता है और कैविटी से बचाता है. लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ उतनी ही मात्रा में फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट चुनें, जो उनकी उम्र के हिसाब से सुरक्षित हो.

कितना टूथपेस्ट लगाएं?
  • अगर बच्चा 3 साल से छोटा है, तो ब्रश पर सिर्फ चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लगाएं.
  • अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है, तो मटर के दाने जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करें.

इससे ज्यादा टूथपेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर ब्रश करते समय टूथपेस्ट निगल लेते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान 

बच्चों की डॉक्टर कहती हैं, अगर शुरू से ही बच्चों को ब्रशिंग की आदत डाली जाए, तो उनके दांत लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं. छोटी-सी देखभाल आगे चलकर दांतों की बड़ी समस्याओं से बचा सकती है. इसलिए जैसे ही बच्चे का पहला दांत दिखे, उसी दिन से ब्रशिंग की शुरुआत करें और इसे उनकी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

