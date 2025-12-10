खाली पेट प्रोटीन लेने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया एक बार में कितना प्रोटीन लेना चाहिए

Can I consume protein on an empty stomach: प्रोटीन को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर सुबह खाली पेट प्रोटीन लेना आजकल एक बड़ा ट्रेंड बन गया है. लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं खाली पेट प्रोटीन लेने से क्या होता है, प्रोटीन के लिए किन चीजों का सेवन करें और एक बार में कितना प्रोटीन लेना सही होता है.

खाली पेट प्रोटीन लेने से क्या होता है?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, सुबह प्रोटीन खाने से आपको फिर जल्दी-जल्दी भूख नहीं लगती है. इससे बेवजह स्नैकिंग कम होती है और क्रेविंग भी कंट्रोल में रहती है. ऐसे में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो खाली पेट प्रोटीन खाना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.

प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में शरीर ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है. इससे भी शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी बर्न होने लगती है. साथ ही यह इंसुलिन सेंसेटिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है.

लवनीत बत्रा बताती हैं, खासतौर पर बुजुर्गों में सुबह प्रोटीन लेने से मसल्स मास और स्ट्रेंथ को बेहतर सपोर्ट मिलता है. शरीर सुबह के समय पोषक तत्वों का उपयोग ज्यादा प्रभावी तरीके से करता है.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुबह अपने पीक पर रहता है. इसलिए इस समय प्रोटीन लेने से शरीर उसे जल्दी और बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है. इससे दिनभर एनर्जी लेवल अच्छा रहता है और थकान कम महसूस होती है.

यानी सुबह खाली पेट या नाश्ते में प्रोटीन लेना आपके पूरे दिन की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और मसल्स हेल्थ को बेहतर बना सकता है और वेट लॉस में भी मदद कर सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा के अनुसार, नाश्ते में 15–20 ग्राम प्रोटीन लेना काफी है. यह मात्रा शरीर को सुबह अच्छी शुरुआत देने के लिए पर्याप्त होती है.

इसके लिए आप ग्रीक योगर्ट, पनीर, अंडे, टोफू, प्रोटीन स्मूदी, मूंग दाल चीला या बेसन चीला खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.