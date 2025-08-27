क्या नारियल पानी पीने से मोटापा कम होता है? AIIMS के डॉक्टर ने बताया सच

Does coconut water help lose belly fat: नारियल पानी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर लोग गर्मी के मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी पीना पसंद करते हैं. इसके अलावा कुछ लोगों का मानना होता है कि नारियल पानी मोटापा कम कर वेट लॉस में भी मदद कर सकता है. इसी कड़ी में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत नारियल पानी पीकर करते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई नारियल पानी पीने से मोटापा कम करने में मदद मिल सकती है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब.

नारियल के तेल में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया जड़ों से काले हो जाएंगे सफेद बाल

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर एम्स और हार्वर्ड से प्रशिक्षित फेमस डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. यही कारण है कि यह शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है. खासकर गर्मी और पसीना आने पर यह शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है. इसके अलावा भी नारियल पानी पीने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

डॉक्टर बताते हैं, यह आंतों की मूवमेंट को बेहतर कर कब्ज जैसी समस्या को कम कर सकता है. साथ ही पाचन को दुरुस्त रखता है.

नारियल पानी एसिड रिफ्लक्स को शांत करता है.

इसमें मौजूद पोटैशियम हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

इन सब से अलग डॉक्टर सेठी के मुताबिक, कुछ हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि नारियल पानी का सेवन किडनी स्टोन बनने से रोकने में सहायक हो सकता है.

इस सवाल को लेकर डॉक्टर सेठी साफ कहते हैं कि नारियल पानी पीने से सीधा वजन कम नहीं होता है. कई लोग इसे फैट बर्न ड्रिंक की तरह पीते हैं लेकिन नारियल पानी वेट लॉस में मदद नहीं करता है. हालांकि, नारियल पानी में कैलोरी की मात्रा कम होती है. ऐसे में अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं, तो हाई-कैलोरी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक या पैकेज्ड जूस की जगह नारियल पानी पी सकते हैं.

डॉक्टर सेठी बताते हैं, स्वस्थ लोगों के लिए एक दिन में एक कप यानी लगभग 240 मिलीलीटर नारियल पानी पीना काफी है. लेकिन जिन लोगों को किडनी, हार्ट या ब्लड शुगर की समस्या है, उन्हें थोड़ी मात्रा में भी नारियल पानी पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.