New Year 2026 में स्किन के साथ कभी न करें ये गलती, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया आज ही छोड़ दें ये 10 Skincare Mistakes

Skincare Mistakes: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन साफ, ग्लोइंग और हेल्दी नजर आए. इसके लिए आजकल लोग ढेर सारे प्रोडक्ट्स, ट्रेंडी एक्टिव्स और DIY नुस्खों को फॉलो करते हैं. हालांकि, कई बार इनके चक्कर में अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा बैठते हैं. इसी को लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बलानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में स्किन की डॉक्टर ने 10 स्किनकेयर मिस्टेक बताई हैं. वे कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा हेल्दी रहे, तो अपने स्किनकेयर से कुछ चीजों को पूरी तरह हटाना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

साल 2026 में न करें ये स्किनकेयर मिस्टेक

डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, बहुत ज्यादा झाग बनाने वाले या सल्फेट वाले फेसवॉश और क्लींजर स्किन की नेचुरल नमी छीन लेते हैं. इससे ड्राईनेस, जलन और यहां तक कि पिंपल्स भी बढ़ सकते हैं. बेहतर है कि आप माइल्ड, pH-बैलेंस्ड क्लींजर चुनें.

फिजिकल स्क्रब, जैसे शुगर या एप्रिकॉट स्क्रब स्किन पर छोटे-छोटे कट (Micro-tears) पैदा करते हैं, जिससे रेडनेस और पिग्मेंटेशन हो सकता है. इनके बजाय AHAs या BHAs जैसे केमिकल एक्सफोलिएंट्स ज्यादा सेफ और असरदार होते हैं.

तीसरी बड़ी गलती है बिना जानकारी ट्रेंडी एक्टिव्स का इस्तेमाल. खुद से रेटिनॉल, एसिड्स और दूसरे स्ट्रॉन्ग इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में हमेशा सेफ कॉम्बिनेशन अपनाएं या इस तरह के एक्टिव्स इस्तेमाल करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.

अल्कोहल वाले टोनर भी स्किन को ड्राई और इरिटेट कर देते हैं. ये ऑयल प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट इनकी जगह हाइड्रेटिंग टोनर अपनाने की सलाह देती हैं. ऐसे टोनर चुनें जिनमें नियासिनामाइड या हायल्यूरोनिक एसिड हो.

इसके अलावा एक्सपायर्ड या ऑक्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तुरंत बंद करें. विटामिन C, रेटिनॉल और सनस्क्रीन समय के साथ खराब हो जाते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं.

DIY और नेचुरल ट्रेंड्स जैसे नींबू, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या एसेंशियल ऑयल भी स्किन के लिए खतरनाक हो सकते हैं. ये स्किन का pH बिगाड़ते हैं और जलन पैदा करते हैं. ऐसी किसी भी चीज के इस्तेमाल से बचें.

सिर्फ नाम के एंटी-एजिंग क्रीम, जिनमें कोई एक्टिव इंग्रीडिएंट न हो, उनसे भी बचें. किसी भी क्रीम या प्रोडक्ट के इस्तेमाल से पहले हमेशा लेबल पढ़ें.

आजकल कई ऐसे मल्टी-यूज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनमें एक साथ रेटिनॉल, एसिड्स, विटामिन C और दूसरे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स मिले होते हैं. देखने में ये अच्छे लगते हैं, लेकिन हर स्किन टाइप इन सबको एक साथ सहन नहीं कर पाती. इससे स्किन में जलन, रेडनेस, पिंपल्स और पिग्मेंटेशन बढ़ सकता है. इसके अलावा एक जैसे इंग्रीडिएंट्स को अलग-अलग लेयर करना भी नुकसानदायक हो सकता है.

कई लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा रेटिनॉल या एसिड लगाएंगे, उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा. लेकिन सच्चाई इसके उलट है. ओवरयूज से स्किन बैरियर कमजोर हो जाता है, जिससे जलन, ड्राईनेस, ब्रेकआउट्स और डार्क स्पॉट्स बढ़ सकते हैं. रेटिनॉल या केमिकल एक्सफोलिएंट्स हफ्ते में सीमित बार ही इस्तेमाल करने चाहिए.

इन सब से अलग अक्सर लोग नए-नए प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा खत्म नहीं करते. कभी आज ये लगाया, कल कुछ और. इससे स्किन को समझ ही नहीं आता कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं. स्किन को रिजल्ट दिखाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए. ऐसे में कम प्रोडक्ट्स रखें, जो सूट करें उन्हें पूरा इस्तेमाल करें और बार-बार रूटीन न बदलें.

इन 10 बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और नए साल में दमकती हुई त्वचा पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



