PM Modi भी इस एक योगासन को करने की देते हैं सलाह, Yoga Day के दिन आप भी कर सकते हैं यह पोज 

साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के समक्ष 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था. इसके बाद से ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) के रूप में घोषित किया गया. योगा के हमारे जीवन में महत्व और जरूरत को उजागर करते हुए लोगों को योगा करने के प्रति प्रोत्साहित करने जैसे कारणों से हर साल योग दिवस मनाया जाता है. खुद पीएम मोदी (PM Modi) भी योगा करते हैं. एक्स पर किए ऐसे ही एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ताड़ासन (Tadasana) करने के बारे में बता रहे हैं. जानिए किस तरह ताड़ासन किया जाता है और इस आसन को करने पर शरीर को कौन-कौनसे फायदे मिलते हैं.

ताड़ासन का अर्थ होता है पाल्म ट्री की तरह खड़ होना. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर सीधे खड़े हो जाएं. दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी होनी चाहिए. अब दोनों हाथों को सामने लेकर आएं और हथेली को एकदूसरे के सम्मुख करके उंगलियों को आपस में दबाकर इंटरलॉक करें और हथेली को बाहर की तरफ निकालें. अब कंधों की सीध में हाथों को उठाकर ऊपर की ओर लेकर जाएं. इसके बाद अपने पैरों की एड़ियो को उठाएं और बैलेंस बनाए रखें. लगभग 15 सैकंड इस पोश्चर को होल्ड करें और सामान्य तरह से सांस लेते रहें. इसके बाद सामान्य मुद्रा में आ जाएं. धीरे-धीरे उंगलियों को अलग करें और शरीर के दोनों तरफ लेकर आएं.

Tadasana is very good for the body. It will ensure more strength and better alignment. pic.twitter.com/6i5rp6CbXD